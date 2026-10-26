یک تحلیلگر ارشد اسرائیلی با اشاره به ناکامی دو جنگ علیه ایران در تغییر نظام این کشور و نابودی برنامه هسته‌ای و موشکی آن، ضمن فراخواندن تل آویو به بازنگری در راهبرد خود، درباره تکرار جنگ‌های پرهزینه بدون نتیجه هشدار داد.

جوان آنلاین: راز زیمت، مدیر برنامه تحقیقاتی ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل (INSS)، با تأکید بر ناتوانی اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی برای تغییر نظام سیاسی ایران نوشت که کابینه آینده، صرف‌نظر از نتیجه انتخابات، باید راهبرد خود را در قبال تهران بازنگری کند.

راز زیمت نوشت، تجربه دو جنگ گذشته نشان داد که اسرائیل و آمریکا با اقدام نظامی در رسیدن به اهداف خود یعنی تغییر نظام یا نابودی توانمندی‌ و تهدیدهای هسته‌ای و موشکی ایران ناکام ماندند.

این تحلیلگر اسرائیلی با اشاره به رهبری آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای و همبستگی داخلی ایران تأکید کرد که انسجام دستگاه‌های امنیتی در ایران، احتمال تغییر نظام سیاسی در نتیجه حملات نظامی و فشار اقتصادی را کاهش می‌دهد.

زیمت اضافه کرد که ایران، با وجود آسیب دیدن بخشی از ظرفیت‌های صنعتی هسته‌ای خود، همچنان ذخایری از اورانیوم غنی‌شده، سانتریفیوژهای پیشرفته، نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های زیرزمینی در اختیار دارد.

وی مدعی شد، افزایش تهدیدات و جنگ‌های اخیر ممکن است انگیزه تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را با هدف بازدارندگی در برابر حملات آینده تقویت کرده باشد. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که تهران تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای‌اش برای اهداف صلح‌آمیز است و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را رد می‌کند.

این تحلیلگر در نهایت سه هدف اصلی اسرائیل را یعنی تضعیف نظام ایران، جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای و ممانعت از بازسازی توانمندی‌های نظامی تهاجمی آن برشمرد و تأکید کرد که تحقق هم‌زمان این اهداف مستلزم بازنگری در ابزارهای مورد استفاده است.

وی با اشاره به محدودیت‌های گزینه نظامی، هشدار داد حمله‌ای که نتواند ذخایر مواد شکافت‌پذیر و تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی ایران را هدف قرار دهد، ممکن است جنگی پرهزینه را برای رژیم صهیونیستی آغاز کند.

زیمت در ادامه، دستیابی به توافقی دیپلماتیک، حتی موقت را در صورت نبود راهکار عملیاتی معتبر برای حل برنامه هسته‌ای، بر ازسرگیری جنگ ترجیح داد. وی محدودسازی غنی‌سازی اورانیوم، تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم با غنای بالا و ازسرگیری بازرسی‌های مؤثر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از مؤلفه‌های چنین توافقی دانست.

این تحلیلگر در پایان تأکید کرد که کابینه آینده اسرائیل باید با ارزیابی واقع‌بینانه نتایج جنگ‌های گذشته، میان اهداف قابل دستیابی و اهداف فراتر از توان این رژیم تمایز قائل شود و از گرفتار شدن در دور تازه‌ای از جنگ‌های پرهزینه و بدون نتیجه پایدار جلوگیری کند.