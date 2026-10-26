کد خبر: 1386856
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۶
بين‌الملل » اخبار كلی

کارشناس عراقی: بغداد با شکایت به سازمان ملل مانع ادامه نقض حریم هوایی خود شود

عراق یک کارشناس حقوقی عراق با اشاره به ادامه روند نقض حریم هوایی این کشور، تاکید کرد، بغداد با شکایت رسمی به سازمان ملل، مانع ادامه این روند شود.

جوان آنلاین: ولید الشبیبی، کارشناس حقوقی عراقی، به خبرگزاری المعلومه گفت: عراق می‌تواند با ارائه شکایات رسمی به سازمان ملل متحد و شورای امنیت و همچنین ارسال یادداشت‌های اعتراض آمیز دیپلماتیک، علاوه بر مستندسازی موارد نقض با شواهد فنی و حقوقی، موضع خود مبنی بر لزوم توقف اقدامات نقض کننده حاکمیتش را تقویت کند.

وی با اشاره به اینکه منشور سازمان ملل متحد بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها تاکید دارد، اظهار داشت: عراق می‌تواند پاسخگویی و جبران خسارات ناشی از نقض حریم هوایی خود را مطابق با چارچوب‌های قانونی و صلاحیت‌های قضایی مطالبه کند.

الشیبی گفت: حفاظت از حاکمیت عراق مستلزم توسعه توانمندی رصد و پدافند هوایی، همراه با اقدامات سیاسی و قانونی است. دولت موظف است از تمام ابزارهای موجود برای جلوگیری از نقض حریم هوایی عراق و تبدیل شدن کشور به عرصه‌ درگیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده کند.

از سوی دیگر «مهدی تقی»، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق نیز به المعلومه گفت: حفاظت از آسمان و حاکمیت ملی عراق مستلزم داشتن سلاح‌های بازدارنده هوایی پیشرفته است که قادر به مقابله با هرگونه نقض یا تجاوز خارجی باشند.

وی اظهار داشت: تکیه بر طرف آمریکایی در پرونده تسلیحاتی و پدافند هوایی، با توجه به سیاست تعلل و محدودیت‌های شدید واشنگتن برای جلوگیری از ایجاد یک سامانه پدافند هوایی قوی و فراگیر در عراق، بی حاصل است.

وی افزود: عرصه بین‌المللی شامل جایگزین‌های استراتژیک و قدرت‌های جهانی پیشرفته در زمینه صنایع نظامی و دفاع موشکی، مانند روسیه، چین و سایر کشورهایی است که آماده‌اند سامانه های دفاعی برتر را در شرایط فنی و تسلیحاتی و در راستای خدمت منافع ملی، بدون دیکته یا باج‌گیری سیاسی، در اختیار عراق قرار دهند.

مهدی تقی ادامه داد: مرحله کنونی و چالش‌های امنیتی فزاینده منطقه‌ای، اقدام فوری دولت بغداد برای تنوع‌بخشی به منابع تسلیحاتی و مقاومت در برابر هرگونه فشار یا وتوی خارجی که هدف از آن آسیب‌پذیر نگه داشتن حریم هوایی عراق و جلوگیری از تقویت قدرت بازدارندگی واقعی است، ضروری می‌سازد.

این نماینده پارلمان عراق بیان کرد: حاکمیت تنها با استقلال یک کشور سنجیده نمی‌شود، بلکه با توانایی در محافظت از قلمرو و حریم هوایی خود، تعیین مسئولیت هرگونه نقض و انجام اقدامات قانونی، دیپلماتیک و دفاعی لازم برای جلوگیری از تکرار آن، ضمن اجتناب از کشاندن عراق به درگیری‌هایی که به نفع امنیت یا منافع مردم آن نیست، نیز سنجیده می‌شود.

المعلومه در پایان با اشاره به نقض حریم هوایی عراق از سوی جنگنده‌ها و پهپادهای آمریکایی و اسرائیلی، آن را صرفاً یک حادثه گذرا ندانست، بلکه تاکید کرد، این روند به یک مسئله امنیتی و حاکمیتی تبدیل شده است که همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای، پرسش‌های فزاینده‌ای را در مورد توانایی دولت بغداد در حفاظت از حریم هوایی خود مطرح می‌کند.

برچسب ها: عراق ، جنگ عراق ، خاک عراق
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

اقتصاد به توسعه پایدار مبتنی بر آینده‌پژوهی نیاز دارد

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

درمانده و بی‌نقشه

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

فصلی جدید در تاریخ ایران

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!

مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم

ترامپ در مثلث مرگ

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!

تاریخ را که بدزدند باخته‌ایم

مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!

ایران به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی است/ فرنگی‌کاران توان تکرار قهرمانی را دارند

مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم

وقتی امریکا در خاکش خاک شد

کارآگاه‌بازی مالباخته سارق سریالی دکه‌ها را به دام انداخت‌

قیمت طلا روز جمعه ۱ آبان ماه

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی
شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران
گفت‌وگو با دکتر داریوش صفرنژاد/ تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است
دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش برای همه، فرصت برای برخی!
تحلیل معاون سیاسی و سخنگوی سپاه از آخرین تحولات/ قطعی کابل‌ها قطعی شد
استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار