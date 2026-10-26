کارشناس عراقی: بغداد با شکایت به سازمان ملل مانع ادامه نقض حریم هوایی خود شود

یک کارشناس حقوقی عراق با اشاره به ادامه روند نقض حریم هوایی این کشور، تاکید کرد، بغداد با شکایت رسمی به سازمان ملل، مانع ادامه این روند شود.

جوان آنلاین: ولید الشبیبی، کارشناس حقوقی عراقی، به خبرگزاری المعلومه گفت: عراق می‌تواند با ارائه شکایات رسمی به سازمان ملل متحد و شورای امنیت و همچنین ارسال یادداشت‌های اعتراض آمیز دیپلماتیک، علاوه بر مستندسازی موارد نقض با شواهد فنی و حقوقی، موضع خود مبنی بر لزوم توقف اقدامات نقض کننده حاکمیتش را تقویت کند.

وی با اشاره به اینکه منشور سازمان ملل متحد بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها تاکید دارد، اظهار داشت: عراق می‌تواند پاسخگویی و جبران خسارات ناشی از نقض حریم هوایی خود را مطابق با چارچوب‌های قانونی و صلاحیت‌های قضایی مطالبه کند.

الشیبی گفت: حفاظت از حاکمیت عراق مستلزم توسعه توانمندی رصد و پدافند هوایی، همراه با اقدامات سیاسی و قانونی است. دولت موظف است از تمام ابزارهای موجود برای جلوگیری از نقض حریم هوایی عراق و تبدیل شدن کشور به عرصه‌ درگیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده کند.

از سوی دیگر «مهدی تقی»، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق نیز به المعلومه گفت: حفاظت از آسمان و حاکمیت ملی عراق مستلزم داشتن سلاح‌های بازدارنده هوایی پیشرفته است که قادر به مقابله با هرگونه نقض یا تجاوز خارجی باشند.

وی اظهار داشت: تکیه بر طرف آمریکایی در پرونده تسلیحاتی و پدافند هوایی، با توجه به سیاست تعلل و محدودیت‌های شدید واشنگتن برای جلوگیری از ایجاد یک سامانه پدافند هوایی قوی و فراگیر در عراق، بی حاصل است.

وی افزود: عرصه بین‌المللی شامل جایگزین‌های استراتژیک و قدرت‌های جهانی پیشرفته در زمینه صنایع نظامی و دفاع موشکی، مانند روسیه، چین و سایر کشورهایی است که آماده‌اند سامانه های دفاعی برتر را در شرایط فنی و تسلیحاتی و در راستای خدمت منافع ملی، بدون دیکته یا باج‌گیری سیاسی، در اختیار عراق قرار دهند.

مهدی تقی ادامه داد: مرحله کنونی و چالش‌های امنیتی فزاینده منطقه‌ای، اقدام فوری دولت بغداد برای تنوع‌بخشی به منابع تسلیحاتی و مقاومت در برابر هرگونه فشار یا وتوی خارجی که هدف از آن آسیب‌پذیر نگه داشتن حریم هوایی عراق و جلوگیری از تقویت قدرت بازدارندگی واقعی است، ضروری می‌سازد.

این نماینده پارلمان عراق بیان کرد: حاکمیت تنها با استقلال یک کشور سنجیده نمی‌شود، بلکه با توانایی در محافظت از قلمرو و حریم هوایی خود، تعیین مسئولیت هرگونه نقض و انجام اقدامات قانونی، دیپلماتیک و دفاعی لازم برای جلوگیری از تکرار آن، ضمن اجتناب از کشاندن عراق به درگیری‌هایی که به نفع امنیت یا منافع مردم آن نیست، نیز سنجیده می‌شود.

المعلومه در پایان با اشاره به نقض حریم هوایی عراق از سوی جنگنده‌ها و پهپادهای آمریکایی و اسرائیلی، آن را صرفاً یک حادثه گذرا ندانست، بلکه تاکید کرد، این روند به یک مسئله امنیتی و حاکمیتی تبدیل شده است که همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای، پرسش‌های فزاینده‌ای را در مورد توانایی دولت بغداد در حفاظت از حریم هوایی خود مطرح می‌کند.