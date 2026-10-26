حمله موشکی نیروهای مسلح یمن به مراکز تجمع نیروها و انبارهای مهمات سعودی در عدن و لحج

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حملات موشکی به مراکز تجمع نیروها و انبارهای تسلیحات نیروهای عربستان سعودی در استان عدن و لحج در جنوب این کشور خبر داد.

جوان آنلاین: سرتیپ «یحیی سریع» اظهار داشت:‌ نیروهای مسلح یمن دو عملیات نظامی دقیق را با هدف قرار دادن مراکز تجمع نیروها و انبارهای تسلیحات دشمن سعودی در منطقه صلاح الدین در استان عدن و منطقه الوحط در استان لحج انجام دادند.

وی افزود: این عملیات با استفاده از تعدادی موشک بالستیک انجام شد و به یاری خدا، اهداف عملیات بصورت دقیق تحقق یافت.

سخنگوی نیروهای مسلح ادامه داد: این عملیات منجر به کشته شدن دهها نفر از نیروهای دشمن در این مراکز شد و تعدادی از خودروها و انبارهای تسلیحات آنها که تحت نظارت «بدر الحربی» افسر سعودی بود، منهدم شد و در آتش سوخت.

عربستان سعوی در سال ۲۰۱۵ و پس از حمله نظامی به یمن اقدام به محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور فقیر کرد و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست و سپس ادعا کرد که از این تصمیم عقب نشینی کرده است.

صنعا در ۱۴ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به شکست این محاصره کرد و متعاقب آن عربستان اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کرد که با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه شد و در ادامه با انجام عملیات هایی، با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند به پیروزهای بزرگی از جمله کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور دست یابند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش داد.

نیروهای ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت عربستان بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.