رهبر حزب «یشار» اسرائیل در واکنش به گزارش شبکه ۱۲ این رژیم درباره اختلاف «بنیامین نتانیاهو» و «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش بر سر اقدامی نظامی که می‌تواند به تشدید تنش با ایران منجر شود، به شدت از نخست ‌وزیر رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

جوان آنلاین: «گادی آیزنکوت» مطرح ترین رقیب انتخاباتی بنیامین نتانیاهو گفت: نتانیاهو که بزرگ‌ترین فاجعه اسرائیل در دوره نخست‌ وزیری او رخ داده است، هنوز نمی‌خواهد درک کند که امنیت اسرائیل، ابزاری برای بازی‌های سیاسی نیست و جان مردم و نظامیان نیز نمی‌تواند در خدمت اهداف سیاسی قرار گیرد.

وی افزود: «اسرائیل، ملک شخصی نتانیاهو نیست.»

آیزنکوت همچنین حمایت کامل خود را از ایال زامیر رئیس ستاد ارتش و فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد و گفت: آنان بر اساس مسئولیت حرفه‌ای و تعهد به امنیت این رژیم عمل می‌کنند.

رهبر حزب «یشار» تاکید کرد که اجازه نخواهد داد ارتش به ابزاری در کارزار نتانیاهو برای باقی ماندن در قدرت تبدیل شود.

وی خطاب به نتانیاهو هشدار داد: «جرات نکن منافع سیاسی خود را بالاتر از امنیت اسرائیل قرار دهی.»

آیزنکوت با تاکید بر اینکه برگزاری انتخابات در موعد مقرر و تکمیل روند دموکراتیک، بخشی اساسی از تاب‌آوری اسرائیل است، گفت که اجازه نخواهد داد نتانیاهو برای حفظ قدرت خود، آینده این رژیم را به خطر بیندازد.

وی افزود: « ۲ روز دیگر، اسرائیلی‌ها به حکومت بی‌مبالاتی پایان خواهند داد و مسئولیت، حکمرانی نهادی و امنیت اسرائیل را بازخواهند گرداند.»

رهبر حزب «یشار» رژیم صهیونیستی همچنین در یک گردهمایی انتخاباتی این حزب طی لفاظی هایی علیه مقاومت فلسطین، متعهد شد که ظرف ۱۸ ماه پس از تصدی سمت، به حاکمیت حماس در نوار غزه پایان دهد.

به گزارش خبرگزاری فلسطینی «معا»، آیزنکوت خطاب به هزاران نفر از هواداران خود گفت: «من از شما اسرائیلی ها می‌خواهم که به من اعتماد کنید تا نخست وزیر شوم. به شما قول می‌دهم که شایسته این اعتماد باشم، همیشه به چشمان شما نگاه کنم و حقیقت را بگویم و مسئولیت موفقیت‌ها و شکست‌ها را بر عهده بگیرم.»

وی اقدامات اولیه‌ای را که کابینه اش در صورت تصدی سمت نخست وزیری انجام خواهد داد، تشریح کرد و گفت که در اولین روز، یک کمیسیون تحقیق رسمی تشکیل می دهم. ظرف یک هفته پس از تشکیل آن، «شورای امنیت داخلی برای مبارزه با جرم» ایجاد خواهد شد و همچنین قانون مربوط به خدمت نظامی و غیرنظامی آغاز به کار خواهد کرد.

آیزنکوت در مورد نوار غزه اظهار داشت: «ظرف ۱۸ ماه از زمان تصدی من، حماس دیگر غزه را کنترل نخواهد کرد و هیچ کس به اندازه من به برچیدن حماس متعهد نیست.»

به نوشته معا، اظهارات آیزنکوت در زمانی مطرح می‌شود که آینده نوار غزه و میزان نفوذ حماس یکی از مهمترین مسائل امنیتی و سیاسی در مبارزات انتخاباتی رژیم اسرائیل است.

آیزنکوت در سخنرانی خود خطاب به رای‌دهندگان حزب لیکود و ائتلاف حاکم گفت: «می‌دانم انتخاب سرنوشتی متفاوت، چقدر دشوار است اما این بار شما نیستید که سرنوشتی متفاوت را انتخاب می‌کنید، بلکه لیکود است که از مسیر منحرف شده است.»

وی خواستار اعتماد رای‌ دهندگان به خود شد و افزود: «اسرائیل نمی‌تواند به این شکل ادامه دهد، اسرائیل به تغییر نیاز دارد.»

رهبر حزب «یشار» رژیم صهیونیستی در مورد رقابت انتخاباتی کنست گفت که حزب او باید تعداد کرسی‌های بسیار بیشتری نسبت به لیکود کسب کند، زیرا این موضوع، پیش‌نیاز تغییر است.

وی با اشاره به شعار انتخاباتی خود گفت: «اگر می‌خواهید من نخست‌وزیر بعدی باشم، «طریق» را در صندوق رای بیندازید زیرا بنیامین نتانیاهو خواهان نتیجه‌ای نزدیک در انتخابات است که به وی اجازه دهد سمت نخست وزیری را تصاحب کند.»

آیزنکوت هشدار داد که تغییر «تضمین‌شده نیست» و از هوادارانش خواست تا پایان رای‌ گیری به کار خود ادامه دهند.

وی با حمله به کابینه نتانیاهو گفت که چهار سال گذشته اسرائیل با فرار از خدمت، شکست، بی‌کفایتی و دروغ همراه بوده است.

رهبر حزب «یشار» رژیم صهیونیستی ابراز عقیده کرد که ادامه وضعیت کنونی می‌تواند به تغییرات قابل توجهی در ماهیت کابینه و جامعه اسرائیل منجر شود و خواستار چیزی شد که او «هوشیاری نهایی» قبل از انتخابات نامید.

وی گفت که انتخابات آینده، انتخابی بین گزینه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی از جمله «صهیونیسم و مشارکت» در مقابل «فرار و تفرقه» و «وحدت و مسئولیت متقابل» در مقابل تفرقه داخلی، خواهد بود.

آیزنکوت اظهار داشت که هدف حزبش پیروزی یک طرف بر طرف دیگر نیست، بلکه تلاش برای اتحاد مجدد اسرائیلی‌ها است، صرف نظر از اینکه به حزب او رای داده یا نداده باشند.

وی افزود: «این بار سوال از همیشه واضح‌تر است: کابینه ای به رهبری من یا تکرار چهار سالِ تلخِ گذشته.»

بیست‌وششمین دوره انتخابات «کنست» رژیم صهیونیستی ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۵ آبان ۱۴۰۵) رخ می‌دهد؛ انتخاباتی که شاهد رقابت شدید و شکاف عمیق سیاسی و نهادی میان اردوگاه نتانیاهو و احزاب مخالف است.

تازه ترین نظرسنجی‌ها حاکی از رقابت تنگاتنگ میان حزب «یشار» به ریاست آیزنکوت و حزب «لیکود» به ریاست نتانیاهو است، در حالیکه هر ۲ اردوگاه با چالش دشواری برای کسب اکثریت مطلق پارلمانی (۶۱ کرسی) بدون ائتلاف با احزاب حریدیمی، عربی یا جریان‌های میانه‌رو مواجه هستند.