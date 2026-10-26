سندرز: برای ترامپ جیب دوستان میلیاردرش مهم است نه افزایش قیمت بنزین

جوان آنلاین: برنی سندرز یکشنبه شب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ترامپ بالاخره حرفی را که باید مخفی می ماند، علناً به زبان آورد.

وی افزود: تا زمانی که دوستان میلیاردر ترامپ ثروت‌های کلان به جیب می‌زنند، بالا رفتن قیمت بنزین اصلا برایش مهم نیست. خیلی کم پیش می‌آید که ترامپ حقیقت را بگوید، اما شب گذشته حقیقت را بیان کرد.

سندرز یک ویدئوی تبلیغاتی از ترامپ را نیز باز نشر کرد.

ترامپ در این ویدئوی تبلیغاتی که مربوط به انتخابات میان دوره این کشور است، می گوید: ما به شکل بی سابقه ای پول درمی‌آوریم. افراد می گویند که رئیس‌جمهور آمریکا دارد درباره‌ پول کلانی که به جیب می‌زنند پز می‌دهد، آن هم در حالی که مردم در پمپ‌بنزین‌ها با مشکل مواجه هستند. اصلاً برایم مهم نیست. ما داریم یک ثروت حسابی به دست می آوریم.

به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره در سوم نوامبر (۱۲ آبان) و درحالیکه با پیامدهای اقتصادی تجاوز بی دلیل علیه ایران و تورم مواجه بوده و بهای نفت برنت به حدود ۱۱۷ دلار رسیده است؛ بار دیگر وعده داد که با پایان سریع جنگ قیمت نفت و حامل‌های انرژی کاهش خواهد یافت.

اقتصاد آمریکا در آستانه انتخابات میان دوره ای سوم نوامبر با افزایش تورم، کاهش اعتماد مصرف کنندگان و کند شدن رشد اقتصادی روبه روست؛ در شرایطی که اختلال در عرضه جهانی نفت ناشی از جنگ علیه ایران، هزینه های انرژی و فشار بر بودجه خانوارها را افزایش داده است.