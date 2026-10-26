واکنش عربستان به برگزاری نشست ایران و کشورهای عضو توافق مکه

یکی از مسئولان وزارت خارجه عربستان به برگزاری نشست امروز میان مسئولان ایرانی و کشورهای عضو توافقنامه مکه در تهران اشاره کرد.

جوان آنلاین: یکی از مسئولان وزارت خارجه عربستان اعلام کرد که نشستی که قرار است امروز در تهران برگزار شود میان مسئولان کشورهای عضو توافقنامه دفاع مشترک مکه و مسئولان ایرانی خواهد بود.

وی اضافه کرد: سفر هیئت کشورهای مذکور به تهران در چارچوب تلاش ها برای کاهش تنش میان طرف های درگیر صورت می گیرد.

این مسئول سعودی بیان کرد: یکی دیگر از اهداف این سفر تشویق به در پیش گرفتن راهکارهای سیاسی و حمایت از تلاش های قطر و پاکستان است. سفر هیئت کشورهای مذکور برای تاکید بر نقش محوری اعضای توافقنامه مکه در خصوص تقویت امنیت منطقه انجام می شود.

علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، با اشاره به سفر هفته گذشته فرمانده ارتش پاکستان به جمهوری اسلامی ایران گفت: در جریان دیدار فرمانده ارتش پاکستان با سردار سرلشکر رضایی، پیشنهاد سفر مقام‌های عالی‌رتبه سه کشور عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان به تهران و برگزاری نشست مشترک با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد.

وی با بیان اینکه این نشست دو هدف اصلی را دنبال می‌کند، افزود: هدف نخست این سفر، تبریک به سردار سرلشکر رضایی به مناسبت احراز این مسئولیت مهم و هدف دوم، گفت‌وگو با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل امنیت منطقه‌ای است.