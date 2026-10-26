نفرت نسل جوانان یهودی جهان از رژیم صهیونیستی

نوجوانان و جوانان یهودی (به دلیل جنایات اسرائیل) از یهودی بودن خود گریزان هستند.

جوان آنلاین: روزنامه عبری زبان ماکورریشیون در گزارشی که امروز یکشنبه منتشر شد، از ابراز نگرانی ۲۵۰ معلم مدارس یهودی در سرتاسر جهان از رویگردانی نوجوانان از اعلام یهودی بودن خود ابراز نگرانی و آن را خطری بزرگ توصیف کردند.

به نوشته این رسانه صهیونیستی، با وجود آنکه بین یک مدرسه یهودی در آفریقای جنوبی و دیگری در مکزیک فاصله چند هزار کیلومتری وجود دارد و زبان و فرهنگ‌های مختلفی بر دو نقطه حکمفرا است، اما معلمان و مدیران هر دو مدرسه با یک معضل بزرگ مشترک روبرو هستند و آن نحوه مرتبط کردن نوجوانان یهودی به اسرائیل است که هر روز در حال دورتر شدن از آن هستند.

در همین راستا، این هفته بیش از ۲۵۰ معلم، مدیر و رهبر آموزشی یهودی از ۳۴ کشور در جستجوی راهکارهای مشترک مقابله با این معضل به (فلسطین اشغالی) سفر کردند.

آنان در طول چهار روز، تجربیات خود را مبادله کردند، با همکاران خود از سراسر جهان به مشورت پرداختند و راه‌های مقابله با چالش‌های پیش‌رو در کلاس‌های درس و جوامع خود را بررسی کردند.

در گزارش تاکید شده است که هدف از این نشست تلاش برای جلوگیری از گسست کودکان و نوجوانان یهودی از اسرائیل است در سایه افزایش رویگردانی آنها از این اعلام وابستگی است.

گفتنی است رسانه‌ای شدن بخشی از جنایات رژیم صهیونیستی به ویژه انعکاس جنایات این رژیم در نوار غزه سبب شد تا بسیاری از جوامع در برابر رژیم صهیونیستی موضع شدیدی گرفته و همین امر سبب همراهی بخش قابل توجهی از نسل جدید یهودی با این جوامع شده است، امری که اکنون از نگاه کارشناسان صهیونیست به عنوان یک معضل و از دست رفتن یک نسل کامل تفسیر می‌شود.