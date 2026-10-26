صنعت رستوران‌داری آمریکا به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی از رونق افتاد و موج تعطیلی به شعب رستوران هوترز رسید.

جوان آنلاین: با افزایش هزینه‌های زندگی در آمریکا و کاهش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان، صنعت رستوران‌داری این کشور تحت فشار قرار گرفته است و در آخرین موج ورشکستگی‌ها، رستوران زنجیره‌ای هوترز (Hooters) از تعطیلی شعب خود خبر داد.

این در حالی است که پیش از این، رستوران‌های زنجیره‌ای دیگری نیز در آمریکا از جمله برندهای وِندی، ترو فود کیچن و سالاد اَند گو از تعطیلی شعب خود در پی ورشکستگی خبر داده بودند.

شبکه خبری فاکس‌نیوز گزارش داد رستوران‌های زنجیره‌ای هوترز با وجود تعطیلی شعب متعدد در آمریکا، در تلاش است با تغییرات مدیریتی و اصلاح منو و خدمات، فعالیت خود را احیا کند.

شش تاجر که این برند را در سال ۱۹۸۳ در شهر کلیرواتر ایالت فلوریدا تأسیس کردند، به‌تازگی مالکیت این زنجیره رستوران را دوباره به دست گرفته‌اند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مالک قبلی، شرکت هوترز فور آمریکا، در سال ۲۰۲۵ اعلام ورشکستگی کرد.

نیل کیفر، مدیرعامل هوترز، گفته است احیای این برند به زمان نیاز دارد و شرکت باید فرهنگ سازمانی، منو، لباس کارکنان و طراحی فیزیکی رستوران‌ها را اصلاح کند.

هوترز که بیش از ۴۲۰ شعبه در ۲۹ کشور دارد، در یک سال گذشته شمار زیادی از رستوران‌های خود را تعطیل کرده است. به گزارش وب‌سایت استریت، ایالت‌های کنتیکت، ماساچوست، مینه‌سوتا و نیویورک دیگر شعبه‌ای از این مجموعه ندارند.

بر اساس گزارش فاکس‌نیوز، دست‌کم سه شعبه باسابقه از رستوران‌های هوترز در فلوریدا نیز در سال جاری میلادی تعطیل شده‌اند. شعبه جکسون‌ویل در اکتبر پس از ۴۰ سال فعالیت، شعبه پاناما سیتی بیچ در سپتامبر پس از بیش از سه دهه و شعبه بوکا راتون در فوریه پس از ۱۶ سال فعالیت بسته شدند.

تعطیلی شعب هوترز بخشی از روند گسترده‌تر فشار بر رستوران‌های زنجیره‌ای آمریکاست.

رستوران‌های ترو فود کیچن که اپرا وینفری از سرمایه‌گذاران آن است، در اکتبر اعلام ورشکستگی کردند و ۱۲ شعبه خود را بستند. همچنین یکی از دارندگان امتیاز رستوران‌های اپل‌بی که بیش از ۵۰ شعبه را اداره می‌کند، در مارس اعلام ورشکستگی کرد.

برندهای فست‌فود نیز با مشکلات مشابهی روبه‌رو هستند. وندی در ماه مه از تعطیلی صدها رستوران در پی افت فروش در سراسر آمریکا خبر داد و پیتزا هات نیز در فوریه اعلام کرد در چارچوب بازبینی راهبردی خود، ۲۵۰ شعبه را در این کشور تعطیل می‌کند.

افزایش تورم و گران‌تر شدن کالاهای ضروری باعث شده است مصرف‌کنندگان آمریکایی هزینه غذا خوردن در رستوران‌ها را کاهش دهند.

بر اساس نظرسنجی جدید مؤسسه گالوپ، ۳۹ درصد بزرگسالان آمریکایی گفته‌اند دست‌کم هفته‌ای یک بار در رستوران غذا می‌خورند؛ این رقم در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۷ درصد و در سال ۲۰۱۹ حدود ۵۹ درصد بود.