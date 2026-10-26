شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از تشدید اختلافات میان بنیامین نتانیاهو و ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش این رژیم، بر سر پرونده ایران خبر داد.

جوان آنلاین: اختلافات میان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، و ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم، بر سر نحوه برخورد با ایران به سطح کم‌سابقه‌ای رسیده است.

بر اساس این گزارش، منابع امنیتی رژیم صهیونیستی نسبت به آنچه احتمال محاسبه اشتباه از سوی سطوح سیاسی و شعله‌ور شدن یک درگیری سریع با ایران خوانده شده، ابراز نگرانی کرده‌اند.

این منابع همچنین نسبت به احتمال بهره‌برداری سیاسی از پرونده ایران برای کسب امتیازهای انتخاباتی رژیم هشدار داده‌اند.

شبکه ۱۲ گزارش داد که زامیر طی روزهای اخیر دستورهایی از سوی سطح سیاسی دریافت کرده، اما پیش از اجرای آنها خواستار برگزاری بحثی عمیق و کارشناسی شده است. وی همچنین درخواست کرده اسناد حقوقی امضاشده از سوی مقام‌های سیاسی رژیم ارائه شود تا مبنای قانونی اقدام مورد نظر را تأیید کند.

بر اساس این گزارش، اختلافات در جریان نشستی که امروز در حاشیه بازدید از پایگاه هوایی پالماخیم برگزار شد، شدت گرفت و فضای جلسه به‌شدت متشنج بود.

در همین زمینه، یک مقام امنیتی بلندپایه رژیم صهیونیستی به شبکه ۱۲ گفت: «تاریخ نقش زامیر را در روزهای اخیر فراموش نخواهد کرد.»

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که پرونده ایران به یکی از موضوعات حساس در محاسبات امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی تبدیل شده و نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، بر حساسیت اختلافات داخلی افزوده است.

آسیب‌پذیری پدافند هوایی رژیم صهیونیستی پس از جنگ با ایران و هزینه‌های سنگین رهگیری حملات موشکی، از جمله عواملی است که می‌تواند محاسبات نظامی رژیم تل‌آویو را برای ورود مجدد به یک درگیری گسترده تحت تأثیر قرار دهد. در چنین وضعیتی، آغاز جنگی تازه با ایران می‌تواند سامانه‌های دفاعی و زیرساخت‌های حیاتی این رژیم را با فشار مضاعف مواجه کند.

بر این اساس، مخالفت احتمالی ایال زامیر با اقدام نظامی شتاب‌زده علیه ایران را می‌توان در چارچوب نگرانی‌های حرفه‌ای و نظامی درباره آمادگی ارتش، پیامدهای پاسخ متقابل تهران و خطر گسترش جنگ تحلیل کرد.