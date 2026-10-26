لغو پروازهای ابوظبی به ریاض و الدمام عربستان

در سایه تداوم ناامنی در عربستان به توجه به عملیات های موفقیت آمیز نیروهای مسلح یمن، امارات نیز پروازهای خود را به ریاض و الدمام لغو کرد.

جوان آنلاین: سازمان هواپیمایی امارات اعلام کرد که تمام پروازها میان ابوظبی و ریاض و الدمام تا ۵ نوامبر آتی لغو شده است.

لغو پروازهای بین المللی به عربستان موضوع تازه ای نیست چرا که فرودگاه های این کشور به دلیل عملیات های تلافی جویانه نیروهای مسلح یمن کاملا ناامن شده است.

روز گذشته نیز یک منبع نظامی یمنی به خبرگزاری سبأ اعلام کرد: نیروهای مسلح یمن از مسافران و شرکت های هواپیمایی می خواهند که از فرودگاه عربستان به جز مکه و مدینه منوره دور شوند.

پیش از این نیز یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن بار دیگر به تمامی شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی، همچنین کارکنان و مسافران هشدار داد که از سفر از طریق فرودگاه ملک خالد در ریاض خودداری کنند.

او در ادامه اشاره کرد که این فرودگاه به‌دلیل آنکه یک هدف نظامی است، امن نیست.