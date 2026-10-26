ناامنی در عربستان به نقطه‌ای رسیده که حتی اماراتی‌ها هم حاضر به سفر به ریاض نشدند.

جوان آنلاین: ناامنی عربستان با وجود سانسور AFC و اصرار سعودی‌ها به امن جلوه دادن این کشور اما حالا به نقطه‌ای رسیده که حتی اماراتی‌ها هم حاضر نیستند برای بازی در لیگ نخبگان آسیا به ریاض سفر کنند.

بازی النصر عربستان با الوصل امارات قرار بود امشب در ریاض برگزار شود اما اماراتی‌ها به AFC نامه زدند و گفتند: ما نمی‌آییم امن نیست!

رفتار متناقض AFC درحالی بیشتر دیده می‌شود که وقتی هنوز تهران توسط آمریکا مورد حمله قرار نگرفته بود، میزبانی‌ را از تمام نمایندگان ایران گرفت اما ریاض که بیش یک ماه است زیر موشک‌باران است هنوز ناامن نیست و اصرار دارد نه تنها بازی‌های خود سعودی‌ها آنجا برگزار شود بلکه تیم‌های دیگر را به آنجا بکشاند.

وضعیت آنقدر وخیم است که امارات هم حاضر نیست به ریاض سفر کند چه برسد به کشورهای شرق آسیا که بخواهند برای شرکت در جام ملت‌های آسیا به عربستان سفر کنند.