اردن از دستگیری عاملان حمله به کلیسای الکرک خبر داد

جوان آنلاین: خبرگزاری رسمی اردن از موفقیت نیروهای امنیتی این کشور در شناسایی و دستگیری عوامل اصلی حمله تروریستی به کلیسایی در استان الکرک طی یک عملیات دقیق و غافلگیرانه خبر داد.

بر اساس گزارش خبرگزاری اردن، تیم‌های تخصصی تحقیق و یگان‌های ویژه در یک عملیات مشترک امنیتی، هر سه تروریست عامل این حمله را به دام انداختند.

متهمان پس از یک درگیری مسلحانه شدید و تبادل آتش با نیروهای امنیتی، همگی زخمی و دستگیر شدند.

این عملیات موفقیت‌آمیز بدون هیچ‌گونه تلفات یا صدمه‌ای در صفوف نیروهای امنیتی اردن به پایان رسید.

یادآوری می‌شود اخیرا در پی تیراندازی در داخل کلیسایی در استان «الکرک» واقع در جنوب این کشور، 19 نفر کشته و زخمی شدند.