تنها چند ساعت بعد از سخنان هشدارآمیز نخست وزیر آلبانی در خصوص اتخاذ تدابیر شدید، اعتراضات بار دیگر در این کشور شعله ور شد.

جوان آنلاین: اعتراضات ضددولتی در تیرانا پایتخت آلبانی بار دیگر طی روز یکشنبه شعله ور شد. این در حالی است که چند ساعت قبل از آغاز مجدد این اعتراضات، نخست وزیر آلبانی از اتخاذ تدابیر جدید علیه معترضان خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، این تدابیر شامل اعمال جریمه های مالی به ارزش ۶ هزار و ۱۸۸ دلار علیه تمام کسانی که در اعتراضات خشونت آمیز شرکت کنند حتی اگر دست به خشونت نزنند، می شود.

معترضان در برابر ساختمان وزارت آموزش با وجود بارش باران تجمع کرده و بعد به سمت دفتر نخست وزیر آلبانی حرکت کرده و صندلی هایی که مقابل دفتر وی به عنوان نمادی برای گفتگو گذاشته شده بود را به آتش کشیدند.

روز شنبه نیز دانشجویان طلایه دار اعتراضات علیه فساد دولتی، رسوایی ها و کاهش فرصت های شغلی و همچنین سطح نامطلوب آموزش بودند. معترضان در آلبانی خواهان استعفای ادی راما نخست وزیر این کشور شدند و علیه پروژه لوکس خانواده ترامپ در آلبانی انتقاد کردند.

اعتراضات در این کشور به درگیری با نیروهای امنیتی کشیده شد به طوری که نیروهای پلیس از گاز اشک آور و فشار آب و گلوله های پلاستیکی برای متفرق کردن مردم استفاده کردند.

معترضان نیز در نزدیکی ورودی وزارت کشاورزی در پایتخت آلبانی آتش سوزی به راه انداختند. در شهرهای دیگر نیز معترضان در ساختمان های دولتی و بانک ها آتش سوزی به راه انداخته و از لوازم آتش بازی استفاده کردند. آنها شیشه های برخی فروشگاه ها را نیز شکستند.