رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی ضمن حمایت مجدد از بنیامین نتانیاهو در آستانه انتخابات، ادعاهای تازه‌ای درباره حملات نظامی به ایران مطرح کرد.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی خطاب به ساکنان سرزمین‌های اشغالی، بار دیگر حمایت خود از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، را اعلام کرد و با اشاره به آنچه «پیروزی‌های مشترک» خواند، مدعی شد که همکاری وی با نتانیاهو دستاوردهای نظامی مهمی به همراه داشته است.

ترامپ در این پیام با اشاره به عملیات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا و همچنین عملیات موسوم به «چکش نیمه‌شب» و «خشم حماسی»، ادعا کرد که اقدامات واشنگتن مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده و توان نظامی این کشور را به‌شدت تضعیف کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که ایران دیگر از قدرت دریایی و هوایی برخوردار نیست و ارتش و اقتصاد آن در وضعیت نامناسبی قرار دارند. وی در ادامه، بدون ارائه مستندات در متن پیام خود، ادعاهایی درباره نرخ تورم ایران و تأثیر محاصره دریایی بر دسترسی این کشور به نفت مطرح کرد.

ترامپ در بخش دیگری از پیام خود، از ساکنان سرزمین‌های اشغالی خواست هنگام حضور در پای صندوق‌های رأی، عملکرد نتانیاهو را در نظر بگیرند و وی را نخست‌وزیری معرفی کرد که به ادعای او، در جنگ‌ها عملکردی برجسته داشته است.

اظهارات ترامپ بار دیگر پیوند میان مواضع نظامی دولت آمریکا و حمایت آشکار وی از نتانیاهو را برجسته می‌کند؛ حمایتی که این بار با طرح ادعاهای گسترده درباره وضعیت نظامی و اقتصادی ایران همراه شده است.