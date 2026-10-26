\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646:\u062d\u0633\u0627\u0645 \u0641\u062e\u0631\u06cc \u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0644\u0632\u0627\u0645\u0644\u06cc\u060c \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f \u06f2\u06f1 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc\u060c \u0627\u0632 \u0646\u0627\u062d\u06cc\u0647 \u0633\u06cc\u0646\u0647 \u0647\u062f\u0641 \u06af\u0644\u0648\u0644\u0647 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u00ab\u0627\u0644\u0625\u0642\u0644\u06cc\u0645\u06cc\u00bb \u062f\u0631 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0634\u0647\u0631 \u062e\u0627\u0646\u200c\u06cc\u0648\u0646\u0633 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0646\u0648\u0627\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a \u0648 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f.