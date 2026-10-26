سازمان هواشناسی از رگبار باران و رعد و برق به همراه وزش باد در برخی مناطق نوار شمالی و همچنین در بسیاری از مناطق جنوب شرقی کشور در روز دوشنبه خبر داد.

جوان آنلاین: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، دوشنبه در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی، سمنان و ارتفاعات البرز مرکزی و در ساعات بعدازظهر در برخی مناطق هرمزگان، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان، افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

روز سه‌شنبه از میزان بارش‌ها در نوار شمالی کشور کاسته شده و در مناطق جنوب شرقی افزایش بارش خواهیم داشت؛ همچنین در سواحل دریای خزر کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

چهارشنبه بارش‌ها فقط محدود به سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان خواهد بود. در ساعات بعدازظهر نیز وزش باد و کاهش نسبی دما در استان‌های مرزی غرب و جنوب غرب، شمال البرز و نوار شرقی کشور انتظار می‌رود. همچنین در این روز، افزایش ابر و رگبار پراکنده در غرب و سواحل غربی دریای خزر پیش‌بینی می‌شود.

برپایه این گزارش، با فعالیت سامانه جدید بارشی از پنجشنبه در کل نوار غربی، دامنه‌های جنوبی البرز شامل استان‌های قزوین، البرز و تهران و همچنین غرب سواحل دریای خزر، افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

این وضعیت جوی در روز جمعه نیز در مناطق مذکور تداوم خواهد داشت و در ارتفاعات، شاهد بارش برف خواهیم بود.

امروز آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۲ و کمینه دمای آن به ۱۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.