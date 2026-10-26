عملیات موفق یمن علیه خط لوله عربستان و فرودگاه ریاض

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از جدیدترین عملیات های این نیروها علیه عربستان و عناصر وابسته به ریاض خبر داد.

جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این نیروها موفق شدند فرودگاه بین المللی خالد در ریاض را با یک موشک بالستیک هدف قرار دهند.

وی اضافه کرد: مراکز پمپاز نفت خام به خط لوله شرق به غرب عربستان را با تعدادی پهپاد هدف قرار دادیم.

سریع تصریح کرد: ۲ عملیات نظامی نیز علیه مراکز تجمع عناصر وابسته به دشمن سعودی و انبارهای سلاح آنها در عدن و لحج یمن با موفقیت انجام شد. این عملیات ها با شلیک چند موشک بالستیک علیه مناطق صلاح الدین در عدن و الوهط در لحج صورت گرفت.

وی گفت: این موشک های بالستیک به دقت به اهداف مورد نظر اصابت کرده و ده ها کشته و زخمی در صفوف عناصر وابسته به عربستان برجای گذاشته و انبارهای سلاح و تجهیزات نظامی آنها را منهدم کرد. بدر الحربی افسر سعودی بر این انبارهای سلاح نظارت داشت.