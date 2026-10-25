کد خبر: 1386634
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی

فرودگاه ریاض باز شد اما پروازها برنگشتند

فرودگاه ریاض فرودگاه ریاض امروز در حالی پس از دو هفته تعطیلی، دو ترمینال خود را بازگشایی می‌کند که به دلیل هشدارهای یمن، هنوز خبری از بازگشت بخش قابل توجهی از پروازهای خارجی نیست.

جوان آنلاین: در حالی که عربستان از امروز یکشنبه فعالیت دو ترمینال فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض را پس از حدود دو هفته ازسر می‌گیرد، هشدار دوباره یمن و ادامه تعلیق پروازها از سوی شرکت‌های هواپیمایی نشان می‌دهد بازگشت این فرودگاه به شرایط عادی هنوز فاصله زیادی دارد.

فرودگاه ملک خالد اعلام کرده است ترمینال شماره یک از امروز به پروازهای داخلی و ترمینال شماره دو به پروازهای بین‌المللی شرکت‌های هواپیمایی سعودی اختصاص می‌یابد.

با این حال، خود فرودگاه از مسافران خواسته پیش از مراجعه، با شرکت هواپیمایی مربوطه درباره وضعیت پرواز و رزرو خود تماس بگیرند؛ هشداری که نشان می‌دهد اعلام بازگشایی لزوماً به معنای بازگشت پروازها نیست.

این موضوع زمانی مهم‌تر می‌شود که شب گذشته تنها ساعاتی پس از اعلام بازگشایی، «یحیی سریع» سخنگوی نظامی یمن بار دیگر درباره استفاده از فرودگاه ملک خالد هشدار داد و آن را «هدف نظامی» خواند و از شرکت‌های هواپیمایی، کارکنان فرودگاه و مسافران خواست از استفاده از آن خودداری کنند.

فرودگاه ریاض از دو هفته پیش به دنبال هشدار نیروهای مسلح یمن و پاسخ موشکی و پهپادی علیه آنجا به تعطیلی کشیده شد.

دولت صنعاء اعلام کرده که در واکنش به اقدام عربستان در محاصره فرودگاه بین المللی صنعاء، فرودگاه ریاض را در بانک اهداف خود قرار داده و به شرکت‌های هواپیمایی درباره استفاده از فرودگاه‌های شهرهای عربستان به جز مکه مکرمه و مدینه منوره هشدار داده است.

در همین حال، شواهدی از سوی شرکت‌های هواپیمایی وجود دارد که نشان می‌دهد بازگشت عادی پروازها دست‌کم فعلاً اتفاق نیفتاده است.

در همین حال، شماری از شرکت‌های هواپیمایی خارجی تعلیق پروازهای خود به عربستان را تا هفته‌ها و ماه‌های آینده تمدید کرده‌اند؛ شرکت‌های هندی پروازهای ریاض و دمام را تا ۷ نوامبر و پروازهای جده را تا ۳۱ اکتبر لغو کرده‌اند و یکی دیگر از شرکت‌های هندی پروازهای ریاض را تا ۳۰ نوامبر و جده را تا ۱۰ نوامبر متوقف نگه داشته است.

لوفت‌هانزا نیز پروازهای ریاض را تا ۱۸ نوامبر و دمام را تا ۳۰ نوامبر متوقف کرده و فیلیپین ایرلاینز تعلیق پروازهای ریاض را تا ۲۹ نوامبر تمدید کرده است. همچنین شرکت هواپیمایی کاتای پاسیفیک بازگشت پروازهای ریاض را تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۷ و شرکت آمریکایی دلتا آغاز پروازهای آتلانتا به ریاض را تا مارس ۲۰۲۷ به تعویق انداخته‌اند.

از سوی دیگر، برای جبران اختلال در فرودگاه ریاض، شرکت‌های سعودی «سعودیا» و «ریاض ایر» بخشی از مسافران و پروازهای مختل‌شده را به فرودگاه بین‌المللی شاهزاده نایف بن عبدالعزیز در منطقه القصیم منتقل کرده‌اند و مسافران از آنجا با اتوبوس به ریاض می‌روند؛ مسیری که حدود چهار ساعت زمان می‌برد.

برچسب ها: فرودگاه ریاض ، یمن ، عربستان
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