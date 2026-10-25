کد خبر: 1386633
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۸
ورزش » ساير

داوران دیدارهای استقلال و تراکتور در لیگ نخبگان آسیا

داوران داوری از کشور عربستان قضاوت دیدار استقلال مقابل شباب الاهلی امارات را بر عهده دارد.

جوان آنلاین: هفته سوم از مرحله نخست لیگ نخبگان آسیا و نیز هفته سوم بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ در هفته جاری برگزار می‌شود و تیم‌های استقلال، تراکتور و گل‌گهر به نمایندگی از کشورمان با حریفان خود رقابت خواهند کرد.

استقلال فردا (دوشنبه) در امارات میهمان شباب الاهلی خواهد بود. با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، خالد الطریس از کشور عربستان قضاوت این دیدار را بر عهده گرفته است. فیصل القحطانی و ابراهیم الدخیل هموطنان الطریس نیز کمک‌های او خواهند بود و دو داور عربستانی به نام‌های سامی الجریس و فیصل البلوی، در اتاق کمک داور ویدیویی (VAR) حضور خواهند داشت. ریو تانیموتو از ژاپن نیز به‌عنوان داور چهارم مسابقه فعالیت می‌کند.

همچنین عبدالله جمالی از کویت، تقابل تراکتور و العین در لیگ نخبگان آسیا را سوت می‌زند و هموطنان او به نام‌های سعود الشمری و علی جراغ به‌عنوان کمک داوران مسابقه انجام وظیفه می‌کنند. عمار اشکنانی به‌عنوان داور چهارم و عبدالله عرب و عبدالله الکندری به‌عنوان داوران VAR بازی انتخاب شده‌اند.

در مسابقه گل‌گهر با آرکاداغ نیز نصرالله کبیروف از تاجیکستان قضاوت خواهد کرد. اکمل بوریف و صدیق‌زاد خسروی به‌عنوان کمک داور و صیادجون زین‌الدینوف به‌عنوان داور چهارم مسابقه برگزیده شده‌اند.

دوشنبه ۴ آبان
العین - تراکتور، ساعت ۱۹:۳۰

سه‌شنبه ۵ آبان
شباب الاهلی - استقلال، ساعت ۱۹:۳۰

چهارشنبه ۶ آبان
گل‌گهر - آرکاداغ، ساعت ۱۷:۱۵

برچسب ها: داوران ، استقلال ، تراکتور
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