منابع فلسطینی با اشاره به نقض گسترده آتش‌بس غزه از سوی اشغالگران، از شهادت یک دختربچه هشت ساله به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی خبر دادند.

جوان آنلاین: در جدیدترین مورد نقض آتش‌بس در غزه، نظامیان ارتش اشغالگر در شهر «دیر البلح» در مرکز غزه، «فاطمه هشام البیوک» دختربچه هشت ساله فلسطینی را به ضرب گلوله به شهادت رساندند.

مناطق مختلف غزه از شب گذشته تا بامداد امروز (یکشنبه) شاهد موارد نقض آتش‌بس شامل ویرانگری و حملات توپخانه‌ای و تیراندازی گسترده اشغالگران با قایق‌های جنگی و همچنین حملات پهپادی بود. در مرکز غزه، نظامیان اشغالگر علاوه بر دو اقدام ویرانگر نظامی در شمال اردوگاه «البریج» به شکل گسترده در شمال‌شرقی و جنوب آن تیراندازی کردند.

مرکز شهر «خان یونس» در جنوب غزه نیز هدف گلوله‌باران توپخانه قرار گرفت و در شهر غزه نیز قایق‌های جنگی اسرائیلی ساحل اردوگاه الشاطی و منطقه «السودانیه» در شمال این شهر را زیر آتش گرفتند.

بامداد امروز دو انفجار شدید در محله «التفاح» ناشی از حملات نظامیان اشغالگر به شهر غزه گزارش شد و همزمان توپخانه اشغالگران مناطق شرقی شهر را گلوله باران کرد و در شرق غزه نیز پهپادهای اشغالگران بسته‌های انفجاری انداختند.

در شمال غزه نظامیان اشغالگر به سمت اردوگاه آوارگان در «جبالیا البلد» تیراندازی شدید انجام دادند که تهدیدی مستقیم برای غیرنظامیانی است که در چادرها زندگی می کنند. همچنین در حومه باشگاه «بیت لاهیا» در شمال غزه انفجار گزارش شد.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه روز گذشته (شنبه دوم آبان) اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تا کنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۵۴۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۶۷۸ نفر رسیده است.