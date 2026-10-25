حمله موشکی یمن به «خمیس مشیط»

جوان آنلاین: ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف حمایت از دولت مستعفی یمن اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن یک فروند موشک کروز به سمت منطقه خمیس مشیط در عربستان شلیک کردند .

المالکی مدعی رهگیری این موشک از سوی نیروهای ائتلاف شد.

سازمان دفاع شهری عربستان هم از صدور هشدار خطر در خمیس مشیط و ابها خبر داد. همزمان برخی منابع خبری از شنیده شده صدای انفجار در خمیس مشیط و همچنین ابها در عربستان سعودی خبر دادند.

ساعاتی پیش نیز منابع خبری گزارش دادند که آژیرهای خطر در شهر ریاض پایتخت عربستان به صدا در آمده‌اند. سازمان دفاع شهری عربستان اعلام کرد که سامانه‌های هشدار زود هنگام به منظور اطلاع رسانی درباره خطر احتمالی فعال شده‌اند.

عربستان سعودی از سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) دور جدید حملات خود به خاک یمن را آغاز کرده است. در این مدت علاوه بر شهید و زخمی شدن شمار زیادی از مردم این کشور، خسارت سنگینی به زیرساخت‌های غیرنظامی در استان‌های مختلف این کشور وارد شده است.