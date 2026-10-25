در تازه‌ترین تحولات مربوط به جنگ اوکراین، کی‌یف شبه جزیره کریمه را هدف قرار داد و همچنین مناطقی از این کشور نیز هدف مسکو قرار گرفت؛ این درحالیست که برآوردهای جدید نشان می‌دهد هزینه‌های نظامی اوکراین در سال ۲۰۲۷ به رقم روزانه ۴۷۳ میلیون دلار خواهد رسید.

جوان آنلاین: مقامات روسی اعلام کردند که حملات پهپادی دیروز شنبه اوکراین به شبه جزیره کریمه منجر به قطع آب و برق در این منطقه شده است.

سرگئی آکسیونوف رئیس منطقه کریمه، در پیام رسان «تلگرام» نوشت که به دلیل حمله پهپادی به شبکه‌ برق محلی «محدودیت‌هایی در تامین آب و برق اعمال شده است».

بر اساس اعلام مقامات محلی، اوکراین همچنین حملاتی در منطقه شمال شرقی «خارکیف» تحت کنترل روسیه انجام داده است که دستکم سه کشته برجای گذاشته و یک نفر نیز به سختی زخمی شده است.

از سوی دیگر، حملات پهپادی اوکراین به داخل خاک روسیه نیز ادامه داشته است؛ وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۶۱۶ فروند این پهپاد در بیش از ۲۰ منطقه از این کشور خبر داد.

یگور کووالچوچ فرماندار موقت منطقه بریانسک در پیام رسان تلگرام اعلام کرد که حمله پهپادی اوکراین در این منطقه جنوب غربی روسیه، دستکم سه کشته برجای گذاشته است.

حملات روسیه به اوکراین

همزمان مقامات اوکراینی نیز اعلام کردند که در حملات پهپادی و موشکی روسیه به شرق اوکراین، دست‌کم پنج نفر جان باختند.

اولکساندر گانژا فرماندار منطقه‌ای «دنیپروپتروفسک» بعد از ظهر دیروز (شنبه) اعلام کرد که در اثر حمله پهپادی روسیه به شهر «سینلنیکوف»، سه نفر کشته و دست‌کم ۱۲ نفر زخمی شدند.

مقامات در «سومی» نیز اعلام کردند که در اثر برخورد یک پهپاد روسیه به یک مزرعه یک نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شده اند.

تاس: اوکراین در سال ۲۰۲۷ روزانه بیش از ۴۷۰ میلیون دلار برای جنگ هزینه خواهد کرد

خبرگزاری تاس با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: هزینه‌های نظامی برای اوکراین در سال ۲۰۲۶ به طور متوسط نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار در روز است.

بر اساس گزارش‌ وزارت دارایی اوکراین، هزینه‌های نظامی این کشور در صورت ادامه درگیری با روسیه در سال ۲۰۲۷، به ۴۷۳ میلیون دلار در روز خواهد رسید.

تاس تصریح کرده است: این رقم تنها هزینه‌های نظامی یعنی مخارج مربوط به پرداخت به نیروهای فعال ارتش و تهیه تجهیزات و مهمات را در بر می‌گیرد و شامل سایر هزینه‌های اجتماعی برای حمایت از نظامیان سابق و خانواده‌های کشته‌شدگان در جنگ نمی‌شود.