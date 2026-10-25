جوان آنلاین: چند صد نفر در شهر لایپزیگ در شرق آلمان در اعتراض به برنامه شرکت دفاعی آمریکایی «کاوننت» برای راه‌اندازی فعالیت‌های خود در بخش شمالی این شهر تظاهرات کردند. این شرکت قصد دارد از سال ۲۰۲۷ تولید موشک‌های «انثم» را در این شهر آغاز کند و ظرفیت تولید خود را تا سال ۲۰۲۸ به پنج هزار فروند در سال برساند.

پلیس شمار شرکت‌کنندگان در تظاهرات دیروز (شنبه) را حدود ۴۰۰ نفر اعلام کرد و با وجود بارندگی شدید، تامین امنیت این راهپیمایی را بر عهده داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آلمان، بیشتر شرکت‌کنندگان در این تجمع را جوانان تشکیل می‌دادند که پلاکاردها، نمادهای گروه‌های چپ‌گرا و پرچم فلسطین را در دست داشتند.

خبرگزاری آلمان افزود: شرکت کاوننت (Covenant) در اوایل ماه جاری میلادی به طور رسمی سالن تولیدی را که برای فعالیت‌های خود در لایپزیگ در نظر گرفته است، افتتاح کرد. این شرکت قصد دارد از سال ۲۰۲۷ تولید موشک‌های کروز دوربرد «انثم» (Anthem) را در این محل آغاز کند. قرار است لایپزیگ به بزرگ‌ترین مرکز فعالیت این شرکت در سراسر جهان تبدیل شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، در نخستین سال فعالیت این مرکز، یک هزار فروند از این سامانه موشکی تولید خواهد شد. هدف‌گذاری تولید برای سال ۲۰۲۸ نیز پنج هزار فروند تعیین شده است.