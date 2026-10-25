کد خبر: 1386608
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۳
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کارشناس عراقی: آمریکا مانع خرید سامانه‌های پدافند هوایی از سوی بغداد می‌شود

ق یک کارشناس مسائل امنیتی در عراق، از وتوی آمریکا علیه کشورش در زمینه خرید تسلیحات به‌ویژه درباره قراردادهای مربوط به سامانه‌های پدافند هوایی و رادار پرده برداشت.

جوان آنلاین: «فاضل ابو رغیف»، کارشناس مسائل امنیتی عراقی گفت: اعمال محدودیت‌های آمریکا بر عراق جهت انعقاد قراردادهای تسلیحاتی و تنوع‌بخشی به منابع آن به‌ویژه در مورد قراردادهای مربوط به سامانه‌های پدافند هوایی، رادارها و موشک‌های ضدهوایی، مشکل ساز شده است.

وی بیان کرد: دولت عراق در راستای رهایی از این قیدوبندها و عقد قرارداد با دیگر کشورها برای خرید سامانه‌های پدافند هوایی پیشرفته حرکت می‌کند. دولت اهمیت زیادی به پرونده خرید تسلیحات و سامانه پدافند هوایی داده و بودجه‌ای را برای خرید سامانه‌های دفاعی اختصاص داده است و باید به این مسیر ادامه دهد.

این کارشناس عراقی بیان کرد: تقویت قابلیت‌های هوایی برای حفظ حاکمیت عراق در سایه نقض حریم هوایی و تنش‌های منطقه‌ای ضروری است.

این در حالی است که «سالم العبساوی»، نماینده پارلمان عراق، روز شنبه از فرمانده کل نیروهای مسلح عراق خواست تا سامانه‌های پدافند هوایی پیشرفته قادر به محافظت از حاکمیت ملی و مقابله با تجاوز خارجی در نقاط مختلف عراق مستقر کند.

در شهریورماه گذشته نیز «جواد الساعدی»، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، ضعف قابلیت‌های تسلیحاتی ارتش عراق، به‌ویژه در زمینه پهپادها و موشک‌ها را تأیید و اعلام کرد: تجهیزات نظامی سنتی دیگر پاسخگوی کشور در شرایط پیشرفت‌های سریع نظامی جهانی نیست.

الساعدی گفت: توسعه سیستم‌های پدافند هوایی در حال حاضر از اهمیت بالایی برخوردار است. ماهیت جنگ مدرن، داشتن ابزارها و فناوری‌های پیشرفته را بیش‌ازپیش ضروری می‌سازد.

وی افزود: ارتش عراق برای مقابله با تهدیدها به‌ویژه پهپادها و موشک‌ها از هر نوع، باید توانمندی‌های خود را در زمینه فناوری و تسلیحاتی بروز رسانی کند. تکیه بر سلاح‌ها و ابزارهای سنتی دیگر در مواجهه با ماهیت به‌سرعت در حال تحول تهدیدات کافی نیست.

الساعدی بیان کرد: اقدامات مربوط به توسعه، تجهیز و بهبود قابلیت‌های دفاعی ارتش و نیروهای امنیتی در اولویت‌های اصلی دولت قرار گرفته است. باتوجه‌به چالش‌های فزاینده در منطقه و پیامدهای احتمالی آن بر امنیت و ثبات عراق، این مسائل با فرمانده کل نیروهای مسلح و مقامات امنیتی مطرح و در میان گذاشته شده است.

برخی کارشناسان در عراق می‌گویند واشنگتن در راستای حفظ برتری نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه، مانع تجهیز و تقویت پدافند هوایی عراق است و با کنترل حریم هوایی این کشور در صدد استفاده از آن برای تجاوز به همسایگانش است.

برچسب ها: آمریکا ، عراق ، سامانه
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