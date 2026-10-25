تشدید حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

منابع لبنانی از حملات جنگنده‌های اسرائیلی به مناطقی در جنوب لبنان از جمله شهرک «الخیام» و انفجارهای متعدد در این شهرک خبر دادند.

جوان آنلاین: جنگنده‌های اسرائیلی در دو نوبت مناطق «رامیا» و «بیت لیف» و یک نوبت «وادی الحجیر» و کفرتبنیت» را در جنوب بمباران کردند.

همچنین شهرک الخیام شاهد هشت انفجار همزمان بود.

منابع لبنانی همچنین به تحرکات نظامیان اسرائیلی در «حداثا» اشاره و اعلام کردند که بولدوزرهای اسرائیلی به احداث جاده از «برکه النقار» تا «وادی حوراثا» در شبعا در جنوب لبنان اقدام کرده‌اند.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.