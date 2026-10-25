ادامه نقض حریم هوایی/ ۱۷ هواپیما در آسمان عراق رصد شد

مقاومت اسلامی عراق با اشاره به ادامه روند نقض حریم هوایی این کشور اعلام کرد، ۱۷ هواپیما که از اردن و ترکیه برخاسته بودند، وارد آسمان عراق شدند.

جوان آنلاین: مقاومت اسلامی عراق با رصد تکرار موارد نقض حریم هوایی این کشور اعلام کرد این هواپیماها از پایگاههایی در اردن و ترکیه وارد آسمان عراق شدند.

این رصد شامل ده پهپاد MQ-۹، دو پهپاد Dash-۸، دو پهپاد E-۱۱ و سه پهپاد Akinci، در مجموع ۱۷ هواپیما، بوده است.

نقض حریم هوایی/ ۱۷ هواپیما در آسمان عراق رصد شد

گفتنی است که بر اساس اعلام مقاومت اسلامی عراق، طی روز سه‌شنبه گذشته ۴ فروند پهپاد از نوع MQ-۹ بر فراز استان‌های الانبار و صلاح‌الدین پرواز کردند. همچنین یک فروند جنگنده F-۱۶ و یک جنگنده F-۱۵ با نقض حریم هوایی عراق در آسمان استان کربلای معلی پرواز کردند.

پیش از این نیز یک منبع امنیتی در استان الانبار عراق از رصد جنگنده های رژیم صهیونیستی در آسمان این استان در روز جمعه و برای دومین روز پیاپی خبر داده بود.