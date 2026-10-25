یورش گسترده اشغالگران صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری

نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز (یکشنبه) به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند و شماری از خانه‌های فلسطینیان را مورد بازرسی قرار دادند.

جوان آنلاین: در استان رام‌ الله، یک نظامی پیاده ارتش رژیم صهیونیستی وارد شهرک «کوپر» در شمال رام‌ الله شد. نظامیان اشغالگر همچنین در ادامه یورش به «بیت عور التحتا» در غرب رام‌ الله به چند خانه تعرض کردند و روستای «کفر نعمه» را نیز مورد یورش قرار دادند.

در شمال کرانه باختری، نظامیان رژیم صهیونیستی به شهر طوباس یورش بردند و شماری از خانه‌ها را بازرسی کردند.

در غرب جنین نیز نیروهای اشغالگر وارد شهرک «السیلة الحارثیه» شدند و به خانه‌های شماری از اسرای آزادشده تعرض کردند.

شهرک‌های «رمانه» و «الیامون» در غرب جنین نیز هدف یورش قرار گرفتند و در الیامون شماری از خانه‌های شهروندان بازرسی شد.

در قلقیلیه نیز نظامیان رژیم صهیونیستی به محله «النقار» یورش بردند و گزارش‌هایی از ورود نظامیان به داخل شهر قلقیلیه منتشر شده است.

در استان الخلیل، اشغالگران به شهرک‌های «السموع»، «ترقومیا» و «اذنا» و همچنین منطقه «سنجر» یورش بردند و شماری از خانه‌های فلسطینیان را مورد بازرسی قرار دادند.

جمعیت هلال‌احمر فلسطین اعلام کرد که در پی شلیک گاز اشک‌آور توسط نظامیان رژیم صهیونیستی در «حلحول» در نزدیکی الخلیل، ۹ فلسطینی دچار خفگی شدند که ۶ نفر از آنان کودک بودند.

نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین به شهر بیت‌ لحم یورش بردند.

همزمان، شهرک‌نشینان صهیونیست یک خودروی فلسطینی را در شهرک «سنجل» در شمال رام‌ الله تخریب کردند و شیشه‌های آن را شکستند.

در منطقه «الرهنیه» در مسافر یطا در جنوب الخلیل نیز شهرک‌نشینان شماری از گوسفندان فلسطینیان را سرقت کردند.