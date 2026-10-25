نشریه پولتیکو در گزارشی با اشاره به اینکه اروپا در آستانه زمستانی سخت و پرتنش قرار دارد، نوشت: افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، رشد قیمت انرژی، رکود اقتصادی و افزایش نرخ مالیات‌ها و کاهش بودجه خدمات عمومی به دلیل افزایش نرخ بهره‌ای که دولت‌های اروپایی برای استقراض می‌پردازند، موجی از خشم و نارضایتی را در سراسر این قاره به راه انداخته است.

جوان آنلاین: در گزارش پولتیکو آمده است: اجاره‌بها به شدت افزایش یافته، قیمت انرژی رو به افزایش است و علاوه بر بالا رفتن هزینه سوخت‌گیری در پمپ بنزین‌ها، به تورم نیز دامن می‌زند، رشد اقتصادی در رکود است و هزینه‌های استقراض در فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و یونان در حال افزایش است؛ موضوعی که باعث می‌شود پولی که می‌توانست صرف بازسازی مدارس، یارانه مسکن و یا جبران خسارت کشاورزان خشک‌سالی‌زده شود، اکنون صرف بازپرداخت اوراق قرضه دولت‌ها شود.

بر اساس این گزارش، پیامدهای اجتماعی این بحران فزاینده هزینه‌های زندگی هم‌اکنون در حال آشکار شدن است و عواقب آن را می‌توان از شورش و غارت در فرانسه در حاشیه اعتراضات مسالمت‌آمیز گرفته تا مسدود شدن زنجیره‌های تامین در ایتالیا و چادر زدن‌های گسترده در میدان‌های تاریخی اسپانیا مشاهده کرد.

پولتیکو می‌افزاید: با این حال، حل مشکلات ریشه‌ای که مردم اروپا را به خیابان‌ها کشانده است، برای دولت‌های اروپایی که با کمبود بودجه مواجه هستند، دشوار به نظر می‌رسد.

در این گزارش با اشاره به اینکه با سرد شدن هوا و ادامه بحران انرژی در اروپا، پیش‌بینی می‌شود که شدت نارضایتی اروپایی‌ها در زمستان حتی افزایش پیدا کند، آمده است: در سراسر این قاره، انتخابات مهمی در پیش است که در برخی از آنها، احزاب ملی‌گرا و پوپولیست با اطمینان بیشتری وارد میدان خواهند شد.

بر اساس این گزارش، وضعیت فرانسه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، به‌ویژه برای ثبات کلی این اتحادیه نگران‌کننده است؛ جایی که دانشجویانی که هفته‌ها مدارس را مسدود کرده بودند، روز شنبه به صدها هزار نفر از معترضان به افزایش هزینه‌های زندگی پیوستند.

پولیتیکو در ادامه این گزارش خاطرنشان کرده است: با این حال، این وضعیت مختص فرانسه نیست و به گفته «کارستن برزسکی» اقتصاددان آلمانی، از نظر هزینه‌های زندگی، وضعیت فرانسه تفاوت چندانی با سایر نقاط اروپا ندارد.

به گزارش ایرنا، فردریش مرتس صدراعظم آلمان پیش تر در اظهاراتی با بیان اینکه کشورهای اروپایی با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه هستند، تاکید کرده بود: مردم اروپا اعتماد خود به سیاست‌های اتحادیه اروپا را از دست داده‌اند.

مرتس در جریان سخنرانی در کنگره حزب «اتحادیه سوسیال مسیحی» (CSU) در ایالت باواریا آلمان گفت: اجازه دهید صریح و بی‌پرده سخن بگوئیم؛ بسیاری از مردم اروپا دیگر به سیاست‌های اتحادیه اروپا اعتماد ندارند.

وی همچنین با اشاره به اینکه کشورهای اروپایی از جمله آلمان در حال حاضر با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه هستند، افزود: در چنین شرایطی، رهبری اتحادیه اروپا باید به سمت اقدامات ملموس و عملی حرکت کند.

مرتس در ادامه با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا اعتماد اروپایی‌ها به اتحادیه اروپا را بازگردانیم، خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم صرفا به ارائه توضیحات طولانی و مفصل درباره مشکلات بسنده کنیم بلکه باید آنها را حل کنیم.