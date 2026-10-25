کد خبر: 1386600
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۷
بين‌الملل » اخبار كلی
پولیتیکو:

اروپا در آستانه زمستانی سخت و پرتنش / اروپایی‌ها خشمگین هستند

اروپا نشریه پولتیکو در گزارشی با اشاره به اینکه اروپا در آستانه زمستانی سخت و پرتنش قرار دارد، نوشت: افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، رشد قیمت انرژی، رکود اقتصادی و افزایش نرخ مالیات‌ها و کاهش بودجه خدمات عمومی به دلیل افزایش نرخ بهره‌ای که دولت‌های اروپایی برای استقراض می‌پردازند، موجی از خشم و نارضایتی را در سراسر این قاره به راه انداخته است.

جوان آنلاین: در گزارش پولتیکو آمده است: اجاره‌بها به شدت افزایش یافته، قیمت انرژی رو به افزایش است و علاوه بر بالا رفتن هزینه سوخت‌گیری در پمپ بنزین‌ها، به تورم نیز دامن می‌زند، رشد اقتصادی در رکود است و هزینه‌های استقراض در فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و یونان در حال افزایش است؛ موضوعی که باعث می‌شود پولی که می‌توانست صرف بازسازی مدارس، یارانه مسکن و یا جبران خسارت کشاورزان خشک‌سالی‌زده شود، اکنون صرف بازپرداخت اوراق قرضه دولت‌ها شود.

بر اساس این گزارش، پیامدهای اجتماعی این بحران فزاینده هزینه‌های زندگی هم‌اکنون در حال آشکار شدن است و عواقب آن را می‌توان از شورش و غارت در فرانسه در حاشیه اعتراضات مسالمت‌آمیز گرفته تا مسدود شدن زنجیره‌های تامین در ایتالیا و چادر زدن‌های گسترده در میدان‌های تاریخی اسپانیا مشاهده کرد.

پولتیکو می‌افزاید: با این حال، حل مشکلات ریشه‌ای که مردم اروپا را به خیابان‌ها کشانده است، برای دولت‌های اروپایی که با کمبود بودجه مواجه هستند، دشوار به نظر می‌رسد.

در این گزارش با اشاره به اینکه با سرد شدن هوا و ادامه بحران انرژی در اروپا، پیش‌بینی می‌شود که شدت نارضایتی اروپایی‌ها در زمستان حتی افزایش پیدا کند، آمده است: در سراسر این قاره، انتخابات مهمی در پیش است که در برخی از آنها، احزاب ملی‌گرا و پوپولیست با اطمینان بیشتری وارد میدان خواهند شد.

بر اساس این گزارش، وضعیت فرانسه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، به‌ویژه برای ثبات کلی این اتحادیه نگران‌کننده است؛ جایی که دانشجویانی که هفته‌ها مدارس را مسدود کرده بودند، روز شنبه به صدها هزار نفر از معترضان به افزایش هزینه‌های زندگی پیوستند.

پولیتیکو در ادامه این گزارش خاطرنشان کرده است: با این حال، این وضعیت مختص فرانسه نیست و به گفته «کارستن برزسکی» اقتصاددان آلمانی، از نظر هزینه‌های زندگی، وضعیت فرانسه تفاوت چندانی با سایر نقاط اروپا ندارد.

به گزارش ایرنا، فردریش مرتس صدراعظم آلمان پیش تر در اظهاراتی با بیان اینکه کشورهای اروپایی با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه هستند، تاکید کرده بود: مردم اروپا اعتماد خود به سیاست‌های اتحادیه اروپا را از دست داده‌اند.

مرتس در جریان سخنرانی در کنگره حزب «اتحادیه سوسیال مسیحی» (CSU) در ایالت باواریا آلمان گفت: اجازه دهید صریح و بی‌پرده سخن بگوئیم؛ بسیاری از مردم اروپا دیگر به سیاست‌های اتحادیه اروپا اعتماد ندارند.

وی همچنین با اشاره به اینکه کشورهای اروپایی از جمله آلمان در حال حاضر با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه هستند، افزود: در چنین شرایطی، رهبری اتحادیه اروپا باید به سمت اقدامات ملموس و عملی حرکت کند.

مرتس در ادامه با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا اعتماد اروپایی‌ها به اتحادیه اروپا را بازگردانیم، خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم صرفا به ارائه توضیحات طولانی و مفصل درباره مشکلات بسنده کنیم بلکه باید آنها را حل کنیم.

برچسب ها: اروپا ، زمستان ، جنگ ایران امریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

افت دلار با مداخله بازارساز

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

درمانده و بی‌نقشه

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

‌‌ «نه به پادشاهی» در ده‌ها شهر امریکا شعله‌ور شد

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

ساخت فیلم وحشت در ایران مثل راه رفتن روی لبه تیغ است

فصلی جدید در تاریخ ایران

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

چرخ واردات از شمال روان‌تر شد

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

آمادگی چشاندن ویرانی بیشتر به دشمن

مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم

ترامپ در مثلث مرگ

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

تاریخ را که بدزدند باخته‌ایم

ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش برای همه، فرصت برای برخی!
تحلیل معاون سیاسی و سخنگوی سپاه از آخرین تحولات/ قطعی کابل‌ها قطعی شد
استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار