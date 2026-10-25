فردریش مرتس صدراعظم آلمان در اظهاراتی با بیان اینکه کشورهای اروپایی با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه هستند، تاکید کرد: مردم اروپا اعتماد خود به سیاست‌های اتحادیه اروپا را از دست داده‌اند.

جوان آنلاین: مرتس در جریان سخنرانی در کنگره حزب «اتحادیه سوسیال مسیحی» (CSU) در ایالت باواریا آلمان گفت: اجازه دهید صریح و بی‌پرده سخن بگوئیم؛ بسیاری از مردم اروپا دیگر به سیاست‌های اتحادیه اروپا اعتماد ندارند.

وی همچنین با اشاره به اینکه کشورهای اروپایی از جمله آلمان در حال حاضر با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه هستند، افزود: در چنین شرایطی، رهبری اتحادیه اروپا باید به سمت اقدامات ملموس و عملی حرکت کند.

مرتس در ادامه با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا اعتماد اروپایی‌ها به اتحادیه اروپا را بازگردانیم، خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم صرفا به ارائه توضیحات طولانی و مفصل درباره مشکلات بسنده کنیم بلکه باید آنها را حل کنیم.

به گزارش ایرنا، پیش از این گزارش‌ها حاکی از این بود که صدراعظم آلمان در پی تشدید فشارهای اقتصادی و نارضایتی فزاینده عمومی، در تازه‌ترین نظرسنجی به پائین‌ترین رتبه محبوبیت در میان ۲۰ سیاستمدار برتر این کشور سقوط کرده و حتی در میان حامیان سنتی جریان محافظه‌کار نیز با کاهش قابل‌توجه حمایت مواجه شده است.

نظرسنجی روزنامه آلمانی «بیلد» نشان داد که فریدریش مرتس صدراعظم آلمان در رتبه‌بندی محبوبیت ۲۰ سیاستمدار برتر این کشور به آخرین رتبه سقوط کرده است. مرتس از رتبه ۱۸ به ۲۰ سقوط کرد و با کسب تنها ۲۸.۹ امتیاز، به نامحبوب‌ترین سیاستمدار آلمان تبدیل شد.

پیشتر یک نظرسنجی که توسط روزنامه بیلد ام زونتاگ انجام شد، نشان داد که ۷۰ درصد از رای‌دهندگان واجد شرایط از عملکرد مرتس ناراضی و تنها ۲۱ درصد راضی هستند. ۷۳ درصد از افراد مورد بررسی از ائتلاف راست میانه دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات ناراضی هستند، در حالی که تنها ۲۰ درصد رضایت خود را از دو حزب ابراز کردند.