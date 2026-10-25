شهادت ۱۹۳ یمنی در حملات عربستان به این کشور

سخنگوی وزارت بهداشت یمن از شهادت ۱۹۳ شهروند در حملات عربستان به این کشور خبر داد.

جوان آنلاین: انیس الاصبحی در گفت وگو با شبکه المسیره گفت: از ابتدای تجاوز جدید عربستان به یمن تاکنون، ۱۹۳ شهروند یمنی شهید و ۴۶۸ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

وی افزود: ۶۲ نفر از شهدا و ۱۲۲ نفر از زخمی‌های حملات عربستان به یمن، کودکان بوده‌اند.

الاصبحی تصریح کرد: در این مدت ۲۴ زن شهید و ۵۹ نفر دیگر در تجاوزهای عربستان زخمی شده‌اند.

عربستان سعودی از سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) دور جدید حملات خود به خاک یمن را آغاز کرده است.

در این مدت علاوه بر شهید و زخمی شدن شمار زیادی از مردم این کشور، خسارت سنگینی به زیرساخت‌های غیرنظامی در استان‌های مختلف این کشور وارد شده است.