کد خبر: 1386594
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۳
بين‌الملل » اخبار كلی

مقام روس: انتخاب دبیرکل جدید فرصتی برای اصلاح سازمان ملل است

سازمان ملل مدیر اداره سازمان‌های بین‌المللی وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد انتخاب دبیرکل جدید سازمان ملل به سازگاری این سازمان با نظم جهانی چندقطبی و تقویت صدای کشورهای در حال توسعه کمک کند.

جوان آنلاین: «کریل لاگوینوف» مدیر اداره سازمان‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد مسکو امیدوار است انتخاب دبیرکل جدید سازمان ملل متحد به سازگاری این سازمان با واقعیت‌های نظم جهانی چندقطبی، تقویت صدای کشورهای در حال توسعه و پایان دادن به دیکتاتوری غرب در دبیرخانه سازمان ملل کمک کند.

لاگوینوف به مناسبت روز سازمان ملل در کانال تلگرامی خود نوشت که باید برای بازگرداندن روح همکاری جمعی به فعالیت‌های این سازمان، پایبندی کامل به اصول منشور ملل متحد و تطبیق سازوکارهای آن با واقعیت‌های کنونی جهان تلاش شود.

وی همچنین بر ضرورت کنار گذاشتن توافق‌های پشت‌پرده و جایگزین کردن آنها با گفت‌وگویی صادقانه و مبتنی بر احترام متقابل تأکید کرد و تقویت صدای کشورهای در حال توسعه را از اولویت‌های مورد انتظار مسکو دانست.

این دیپلمات روس با اشاره به مشکلات موجود در عملکرد سازمان ملل، بر لزوم تلاش همه‌جانبه برای احیای کامل اعتبار و جایگاه این نهاد بین‌المللی تأکید کرد تا ظرفیت سازنده آن به‌طور کامل محقق شود.

لاگوینوف گفت: سازمان ملل با وجود بحران ساختاری و تلاش‌های شماری از کشورها برای استفاده از آن در جهت منافع محدود و خودخواهانه، همچنان بستر بی‌بدیل گفت‌وگو میان کشورها است.

دوره دبیرکلی آنتونیو گوترش در سازمان ملل متحد در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ (۱۰ دی ۱۴۰۵) به پایان می‌رسد. گوترش از سال ۲۰۱۷ این سمت را بر عهده دارد. بر اساس روند انتخاب دبیرکل، شورای امنیت نامزدی را برای این سمت به مجمع عمومی پیشنهاد می‌کند و مجمع عمومی انتصاب او را رسماً تصویب می‌کند.

برچسب ها: سازمان ملل متحد ، سازمان ملل ، روسیه
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