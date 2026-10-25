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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۷
ورزش » ساير

فرصت پرسپولیس برای فاصله گرفتن از رقبا

پرسپولیس دیدار با فولاد می‌تواند نقطه‌ای باشد برای فرار بزرگ پرسپولیس در جدول لیگ برتر فوتبال و افزایش فاصله با مدعیان.

جوان آنلاین: بازی‌های هفته دهم لیگ برتر فوتبال امروز (یکشنبه) با برگزاری چند مسابقه ادامه خواهد یافت که به بررسی آنها می‌پردازیم:

پیکان - ملوان بندر انزلی

ملوانان که در انتظار صدور حکم کمیته انضباطی درباره بازی برگزار نشده با تراکتور هستند، به مصاف تیمی می‌روند که با ۹ بازی تنها یک امتیاز بیشتر از این تیم دارد. پیکان هم برای فاصله گرفتن از انتهای جدول به برد این بازی فکر می‌کند. جدال همسایه‌ها در تهران برای ماندن در میانه جدول اهمیت زیادی برای دو تیم دارد. در شرایطی که اخباری پیرامون استعفای ساکت الهامی از هدایت خودروسازان شنیده می‌شد، پیکانی‌ها با الهامی در این بازی حاضر خواهند شد.

نساجی مازندران - فجر سپاسی شیراز

فجر سپاسی با هدایت مهدی رجب‌زاده، هر شش امتیاز دو مسابقه قبلی را کسب کرده و حالا برای سومین برد خود به میدان خواهد آمد. از طرفی، سعید دقیقی هم از دو مسابقه‌ای که سرمربی نساجی بوده، تنها ۲ امتیاز به دست آورده که همین مسئله، اهمیت دیدار با فجر در قائمشهر را برای دقیقی دوچندان می‌کند. فجری‌ها با ۱۳ امتیاز در رتبه نهم جدول لیگ برتر جای دارند و نساجی با ۱۰ امتیاز، در جایگاه یازدهم ایستاده است.

سپاهان اصفهان - مس شهر بابک

سپاهان که رده چهارم را به خود اختصاص داده، هفته گذشته دو امتیاز حساس را در قزوین از دست داد. طلایی‌پوشان فرصت دارند با غلبه بر مس، مدعی قهرمانی بمانند و ششمین هفته بدون باخت خود را پس از شکست مقابل استقلال جشن بگیرند. مس شهربابک هم که یکی از گزینه‌های اصلی سقوط به لیگ یک است، شاید به حداقل امتیاز بازی خارج از خانه هم راضی باشد. نماینده استان کرمان هفته گذشته با ۳ گل مغلوب پرسپولیس شد تا در قعر جدول جای بگیرد و مقابل دیگر مدعی قهرمانی، انگیزه بیشتری برای کسب امتیاز داشته باشد.

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پرسپولیس - فولاد خوزستان

سرخپوشان به لطف توقف استقلال در یزد و برگزار نشدن دیدار تراکتور و ملوان دوست دارند با شکست فولاد، فاصله خود را در صدر جدول بیشتر کنند. پرسپولیس با ۲۰ امتیاز و هم‌امتیاز با تراکتور، در صدر جدول قرار دارد و حریفی را پیش رو دارد که در چهار بازی اخیر خود متحمل شکستی نشده است. حمید مطهری که سال‌ها دستیار یحیی گل‌محمدی در پرسپولیس بود، حالا سکان هدایت فولاد را بر عهده دارد.

فولاد با ۱۶ امتیاز در رتبه پنجم جای گرفته و با برد پرسپولیس، در حقیقت با یک تیر دو نشان را خواهد زد؛ ابتدا اینکه خود را به جمع مدعیان خواهد رساند و هم چالشی در روند بردهای پرسپولیس ایجاد خواهد کرد تا تمامی تیم‌های بالای جدول از شکست پرسپولیس منتفع شوند. پرسپولیس در سه تقابل قبلی خودش با فولاد از کسب پیروزی بازمانده و آخرین دیدار دو تیم به برتری ۳ بر یک فولاد ختم شد.

استقلال خوزستان - شمس آذر قزوین

آبی‌های اهوازی با ۶ امتیاز، جایگاه هفدهم جدول لیگ برتر را در اختیار دارند و شمس آذر با ۷ امتیاز در رتبه پانزدهم است. هر دو تیم برای جدا شدن از انتهای جدول نیاز به کسب پیروزی در دوئل انتهای جدولی‌ها و کسب سه امتیاز مسابقه دارند. شمس آذر در دو بازی گذشته خود دو تساوی به دست آورده و استقلال خوزستان هم پس از برد تراکتور، دو شکست تجربه کرده است.

برنامه دیدارهای روز یکشنبه به شرح زیر است:

پیکان - ملوان بندر انزلی، ورزشگاه پاس قوامین، ساعت ۱۶
داور: پیام حیدری، کمک‌ها: دانیال باشنده، کوروش صارمی و محمدعلی صلاحی، ناظر: امیربهرام تقوی، داور VAR: وحید زمانی، کمک: بهاره سیفی

سپاهان - مس شهربابک، ورزشگاه نقش جهان اصفهان، ساعت۱۶:۴۵
داور: شهاب محمدی، کمک‌ها: امین زاهدی، سعید محمدی و میلاد کهزادی، ناظر: حسین نجاتی، داور VAR: محمدرضا تارخ، کمک: ریحانه شیرازی

پرسپولیس - فولاد خوزستان، ورزشگاه شهدای شهرقدس، ساعت ۱۶:۴۵
داور: امیر عرب براقی، کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، رضا حیدری و ایمان کهیش، ناظر: رحیم رحیمی مقدم، داور VAR: وحید کاظمی، کمک: آتنا لشنی

نساجی مازندران - فجر سپاسی شیراز، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر، ساعت ۱۶:۴۵
داور: احمد محمدی، کمک‌ها: فرهاد فرهادپور، میلاد قاسمی و علی بای ناظر: حسین طالقانی، داور VAR: کوپال ناظمی، کمک: علیرضا ایلدروم

استقلال خوزستان - شمس آذر قزوین، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت ۱۷
داور: فرهاد امینی، کمک‌ها: یعقوب حجتی،حامد صفایی و مسعود حقیقی، ناظر: داود رفعتی، داور VAR: علی سام، کمک: آبان نصیری

نتایج دیدارهای برگزار شده هفته دهم لیگ برتر فوتبال در زیر آمده است:

تراکتور تبریز ۳ - صنعت نفت آبادان یک
آلومینیوم اراک صفر - ذوب‌آهن اصفهان صفر
گل‌گهر سیرجان صفر - خیبر خرم‌آباد یک
چادرملوی اردکان یک - استقلال یک

برچسب ها: پرسپولیس ، لیگ برتر ، تیم پرسپولیس
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