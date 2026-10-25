کد خبر: 1386581
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۹
بين‌الملل » اخبار كلی

آنکارا خواستار تقویت تاب‌آوری کشورهای منطقه در برابر تل‌آویو شد

آنکارا آکادمی اطلاعات ملی ترکیه در گزارشی اعلام کرد سیاست‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی به بی‌ثباتی در سطح جهانی دامن زده و تقویت تاب‌آوری کشورهای منطقه برای محدود کردن پیامدهای آن ضروری است.

جوان آنلاین: آکادمی اطلاعات ملی ترکیه در گزارشی با عنوان «آناتومی توسعه‌طلبی اسرائیل» به بررسی ریشه‌های تاریخی، ایدئولوژیک، سیاسی و نظامی سیاست‌های تل‌آویو و پیامدهای آن برای امنیت منطقه‌ای و جهانی پرداخت.

بر اساس این گزارش، اقدامات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، تداوم اشغال کرانه باختری و سیاست‌های این رژیم در لبنان و سوریه، به تشدید بی‌ثباتی در منطقه و فراتر از آن دامن می‌زند.

«طلحه کوسه» رئیس آکادمی اطلاعات ملی ترکیه در مقدمه این گزارش تأکید کرد که گسترش نفوذ تل آویو از سوریه و شرق مدیترانه تا دریای سرخ و شاخ آفریقا، امنیت منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار داده و چشم‌انداز دستیابی به راه‌حل دو دولتی برای مسئله فلسطین را با دشواری بیشتری روبه‌رو کرده است.

در این گزارش همچنین با اشاره به حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی، پیامدهای سیاست‌های تل‌آویو برای امنیت ترکیه و کشورهای همسایه بررسی شده است. نویسندگان گزارش معتقدند تقویت ظرفیت نهادهای دولتی، حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و کاهش خلأهای امنیتی، از مؤلفه‌های اصلی افزایش تاب‌آوری منطقه در برابر مداخلات خارجی است.

آکادمی اطلاعات ملی ترکیه همچنین بر اهمیت تقویت پیوندهای اجتماعی میان جوامع ترک، کرد و عرب تأکید کرده و این همکاری را عاملی برای کاهش امکان بهره‌برداری بازیگران خارجی از شکاف‌های قومی و اجتماعی دانسته است.

این گزارش در مجموع، تقویت توانمندی کشورهای منطقه و افزایش هماهنگی میان آنها را از راهکارهای مقابله با پیامدهای بی‌ثبات‌کننده سیاست‌های رژیم صهیونیستی معرفی می‌کند.

روابط ترکیه و اسرائیل در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از آغاز جنگ غزه در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ (۷ اکتبر ۲۰۲۳)، با تنش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو شده است. اختلاف دو طرف درباره مسئله فلسطین، تحولات سوریه و رقابت بر سر نفوذ منطقه‌ای از عوامل اصلی این تنش‌ها به شمار می‌رود.

برچسب ها: آنکارا ، اسرائیل ، تل آویو
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

افت دلار با مداخله بازارساز

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

درمانده و بی‌نقشه

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

‌‌ «نه به پادشاهی» در ده‌ها شهر امریکا شعله‌ور شد

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

ساخت فیلم وحشت در ایران مثل راه رفتن روی لبه تیغ است

فصلی جدید در تاریخ ایران

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

چرخ واردات از شمال روان‌تر شد

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

آمادگی چشاندن ویرانی بیشتر به دشمن

مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم

ترامپ در مثلث مرگ

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

تاریخ را که بدزدند باخته‌ایم

ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش برای همه، فرصت برای برخی!
تحلیل معاون سیاسی و سخنگوی سپاه از آخرین تحولات/ قطعی کابل‌ها قطعی شد
استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار