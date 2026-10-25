افشای تحرکات آمریکا در برزیل برای به قدرت رساندن مُهره واشنگتن

جوان آنلاین: رویترز گزارش داد که مسئولان آمریکایی در وزارت خارجه این کشور پشت پرده کمپینی را برای بازگرداندن خانواده بولسونارو به قدرت در برزیل ترتیب داده و با تشدید تحریم ها علیه این کشور تلاش کرده اند کفه ترازو را به نفع این جریان در انتخابات سنگین کنند.

۱۰ تن از مسئولان کنونی و سابق آمریکا در گفتگو با رویترز تاکید کردند که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل که رقابت تنگاتنگی میان بولسونارو و داسیلوا در جریان است تأثیر این کمپین مشخص خواهد شد.

پیشتر لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل، آمریکا را به مداخله در انتخابات این کشور و توطئه چینی علیه برزیل متهم کرده بود.

بر اساس این گزارش، پیش از آغاز تبلیغات انتخاباتی، وزارت خارجه واشنگتن به دیپلمات های آمریکایی در برزیل اطلاع داده بودند که سیاست رسمی دولت ترامپ بازگرداندن ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور پیشین برزیل به قدرت است. این در حالی است که او به دلیل طراحی کودتای سال ۲۰۲۲ پس از شکست در انتخابات مقابل لولا از تصدی مناصب عمومی محروم شده بود.

پس از آنکه بولسونارو در سپتامبر ۲۰۲۵ به ۲۷ سال زندان محکوم شد مسئولان آمریکایی حمایت خود را به سمت نامزدی پسر او، فلاویو بولسونارو تغییر دادند و به کارکنان سفارت آمریکا دستور دادند با هیچ یک از نامزدهای محافظه کار دیگری که رقیب او هستند، ارتباط برقرار نکنند.

مسئولان وزارت خارجه آمریکا از سال گذشته برای تضعیف جایگاه لولا و تقویت موقعیت خانواده بولسونارو، در اتخاذ تدابیر خصمانه از جمله قرار دادن دو باند برزیلی در فهرست سازمان های تروریستی و اعمال تحریم های آمریکا علیه یکی از قضات دیوان عالی برزیل که هدایت تحقیقات درباره بولسونارو پدر را برعهده داشت نقش داشتند.

به گزارش رویترز، اقدامات آمریکا نتیجه معکوس داشته و میزان حمایت از دولت لولا را افزایش داده است.