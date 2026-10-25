حمله اسرائیل به ۴۰۰ نقطه در کرانه باختری؛ ۲۲۰۰ فلسطینی آواره شدند

جوان آنلاین: یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نظامیان اشغالگر حدود ۲ هزار فلسطینی را از خانه های خود در الخلیل واقع در کرانه باختری بیرون کرده اند.

ارتش رژیم نیز اعلام کرد که حملات اشغالگران صهیونیست علیه ۴۰ روستا و ۴۰۰ نقطه در سراسر کرانه باختری صورت گرفته تا اقدامات ضدصهیونیستی فلسطینی ها خنثی شود.

شهردار الخلیل نیز تاکید کرد که اشغالگران صهیونیست تعداد زیادی از خانه ها و ساختمان های تجاری و صنعتی این شهر را تخریب کرده اند. برخی روستاهای مجاور نیز به صورت کامل تحت محاصره قرار گرفته اند.

صهیونیست ها با آواره کردن ۲۲۰۰ شهروند فلسطینی در محله عین دیربحه در الخلیل عملا این منطقه را به یک پادگان نظامی تبدیل کرده اند.

لازم به ذکر است که حملات نظامیان صهیونیست طی ۲ روز اخیر علیه کرانه باختری به بهانه وقوع یک عملیات ضدصهیونیستی از سمت این منطقه صورت گرفته است.