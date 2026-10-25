شبکه سی ان ان در گزارشی به خشم ترامپ از اوکراین به دلیل تداوم حملات علیه پالایشگاه های نفت روسیه اشاره کرد.

جوان آنلاین:حملات پی در پی اوکراین علیه پالایشگاه های نفت روسیه خشم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برانگیخته است چرا که وی پیشتر از کی یف خواسته بود به این حملات پایان دهد تا شاید قیمت جهانی سوخت کاهش پیدا کند.

جان لو یکی از مسئولان مرکز راهبردی اوراسیای جدید گفت که تلاش های اوکراین برای تداوم حملات علیه این پالایشگاه ها به مثابه مقابله مستقیم با ترامپ است. انگار یک پارچه قرمز مقابل یک گاو قرار می دهی.

وی گفت: دولت آمریکا همچنان ابزارهای اعمال فشار بر اوکراین را در اختیار دارد و می تواند در بخش های اقتصاد، سیاست و ارتش اعمال نفوذ کند. کی یف به میزان زیادی بهم حمایت های فناورانه و اطلاعاتی آمریکا وابسته است.

وال استریت ژورنال نیز پیشتر گزارش داده بود که روابط میان ترامپ و زلنسکی به پایان ترین سطح خود رسیده است.