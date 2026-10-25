همزمان با حمله پهپادی به ریاض عربستان، سخنگوی نیروهای مسلح یمن به سعودی برای استفاده از فرودگاه ملک خالد هشدار داد.

جوان آنلاین: ژنرال ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف سعودی با اعلام حمله پهپادی به ریاض عربستان مدعی شد که یک فروند پهپاد در منطقه ریاض رهگیری و منهدم شده است.

در همین راستا، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن بار دیگر به همه شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی و همچنین کارکنان و مسافران هشدار داد که از سفر از طریق فرودگاه خالد در ریاض خودداری کنند؛ چرا که به گفته وی، این فرودگاه هدف نظامی نیروهای مسلح یمن بوده و امن نیست.

وی افزود که دولت عربستان مسئول پیامدهای هرگونه ادامه فعالیت این فرودگاه و نتایج ناشی از آن خواهد بود.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد که عملیات این نیروها علیه فرودگاه ریاض ادامه خواهد یافت و این فرودگاه «هرگز امن نخواهد بود».

وی شامگاه دیروز شنبه نیز اعلام کرد که این نیروها هفت عملیات نظامی موثر با تعدادی موشک بالستیک و پهپاد انجام دادند.

به گفته سریع، عملیات اول فرودگاه خالد در پایتخت دشمن سعودی، ریاض، را در دو مرحله هدف قرار داد و به لطف خداوند اصابت ها دقیق بوده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود که عملیات دوم شرکت آرامکو در ینبع را هدف قرار داد و به لطف خداوند اصابت ها دقیق و مهلک بوده است.

به گفته سریع، در عملیات سوم، پالایشگاه نفت رابغ هدف قرار گرفت و عملیات موفقیت آمیز بود.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که عملیات چهارم ایستگاه‌های پمپاژ نفت خام و خط لوله انتقال نفت خام از شرق به غرب را هدف قرار داد و به لطف خداوند این عملیات با موفقیت به هدف خود رسید.

سریع افزود: عملیات پنجم فرودگاه بین‌المللی فهد در دمام را هدف قرار داد و به لطف خدا ضربه هادقیق بود و به توقف پروازهای این فرودگاه منجر شد.

وی ادامه داد: عملیات ششم فرودگاه نجران را هدف قرار داد و به لطف خدا اصابت دقیق و مستقیم بود.

سریع عملیات هفتم را حمله به پایگاه هوایی خمیس مشیط اعلام کرد که حمله یمنی ها به صورت مستقیم به هدف اصابت کرده است.