کد خبر: 1386575
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

حمله پهپادی دیگر به پایتخت عربستان؛ هشدار یمنی‌ها به سعودی

حمله پهپادی همزمان با حمله پهپادی به ریاض عربستان، سخنگوی نیروهای مسلح یمن به سعودی برای استفاده از فرودگاه ملک خالد هشدار داد.

جوان آنلاین: ژنرال ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف سعودی با اعلام حمله پهپادی به ریاض عربستان مدعی شد که یک فروند پهپاد در منطقه ریاض رهگیری و منهدم شده است.

در همین راستا، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن بار دیگر به همه شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی و همچنین کارکنان و مسافران هشدار داد که از سفر از طریق فرودگاه خالد در ریاض خودداری کنند؛ چرا که به گفته وی، این فرودگاه هدف نظامی نیروهای مسلح یمن بوده و امن نیست.

وی افزود که دولت عربستان مسئول پیامدهای هرگونه ادامه فعالیت این فرودگاه و نتایج ناشی از آن خواهد بود.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد که عملیات این نیروها علیه فرودگاه ریاض ادامه خواهد یافت و این فرودگاه «هرگز امن نخواهد بود».

وی شامگاه دیروز شنبه نیز اعلام کرد که این نیروها هفت عملیات نظامی موثر با تعدادی موشک بالستیک و پهپاد انجام دادند.

به گفته سریع، عملیات اول فرودگاه خالد در پایتخت دشمن سعودی، ریاض، را در دو مرحله هدف قرار داد و به لطف خداوند اصابت ها دقیق بوده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود که عملیات دوم شرکت آرامکو در ینبع را هدف قرار داد و به لطف خداوند اصابت ها دقیق و مهلک بوده است.

به گفته سریع، در عملیات سوم، پالایشگاه نفت رابغ هدف قرار گرفت و عملیات موفقیت آمیز بود.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که عملیات چهارم ایستگاه‌های پمپاژ نفت خام و خط لوله انتقال نفت خام از شرق به غرب را هدف قرار داد و به لطف خداوند این عملیات با موفقیت به هدف خود رسید.

سریع افزود: عملیات پنجم فرودگاه بین‌المللی فهد در دمام را هدف قرار داد و به لطف خدا ضربه هادقیق بود و به توقف پروازهای این فرودگاه منجر شد.

وی ادامه داد: عملیات ششم فرودگاه نجران را هدف قرار داد و به لطف خدا اصابت دقیق و مستقیم بود.

سریع عملیات هفتم را حمله به پایگاه هوایی خمیس مشیط اعلام کرد که حمله یمنی ها به صورت مستقیم به هدف اصابت کرده است.

برچسب ها: حمله پهپادی ، یمن ، عربستان
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