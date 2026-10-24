کد خبر: 1386568
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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

اسرائیل به بزرگترین حامی تاریخی‌اش هم رکب زد

3 بنیامین نتانیاهو به دیپلمات‌های اسرائیل دستور داد از آرژانتین در مقابل انگلیس حمایت کنند.

جوان آنلاین: پایگاه خبری عبری زبان وای نت در گزارشی اعلام کرد: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دیپلمات‌های اسرائیلی دستور داد در منازعه جزایر فالکلند که بین آرژانتین و انگلیس است، از مواضع آرژانتین حمایت کنند و با این کار به اقدام لندن در اعمال تحریم علیه شهرک‌های صهیونیست نشین پاسخ داده شود.

به گزارش تسنیم، در این گزارش آمده است: بنیامین نتانیاهو تصمیم گرفته است که اسرائیل در پرونده جزایر فالکلند از آرژانتین حمایت کند. در این گزارش با استناد به خبر یک رسانه انگلیسی آمده است: نتانیاهو به دیپلمات‌ها دستور داده است موضع رسمی اسرائیل را تغییر دهند، در حمایت از بوئنوس آیرس به درخواست برای برگزاری مذاکرات مستقیم درباره آینده این جزایر بپیوندند و پیوند تاریخی آرژانتین با این منطقه را به رسمیت بشناسند.

گفتنی است بعد از افشای این دستور سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل سعی در تکذیب آن بر آمد و سفارت اسرائیل در لندن نیز صحت این خبر را زیر سئوال برد.

با این حال به نوشته پایگاه خبری وای نت که وابسته به روزنامه یدیعوت آحارانوت است: این گزارش درباره تغییر موضع اسرائیل در شرایطی منتشر شده است که روابط نتانیاهو و خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، به شدت نزدیک است. میلی در جریان جنگ از اسرائیل حمایت کرد و حتی در آخرین روز (اعلام تشکیل رژیم صهیونیستی)، مشعل روشن کرد. این تحول همچنین پس از تصمیم انگلیس برای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه شهرک‌های یهودا و سامره (کرانه باختری) رخ داده است.

این تحول در شرایطی حساس برای انگلیس اتفاق می‌افتد؛ پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور (تروریست) آمریکا، به احتمال پایان دادن به بی‌طرفی واشنگتن در موضوع حاکمیت بر این جزایر و ابراز حمایت از حاکمیت آرژانتین اشاره کرد. این موضوع هم‌زمان با تشدید تنش‌ها با آرژانتین رخ می‌دهد؛ کشوری که سپتامبر گذشته اعلام کرد شرکت‌های نفتی فعال در اکتشاف نفت در منطقه این جزایر را تحریم خواهد کرد.

برچسب ها: اسرائیل ، نتانیاهو ، آرژانتین
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