کشته شدن ۵۴ غیرنظامی در مالی به دست داعش

جوان آنلاین: ارتش مالی شنبه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد ۵۴ غیرنظامی به دست عناصر مسلح مرتبط با داعش در شمال شرق این کشور کشته شدند.

به گزارش ایسنا، داعش در مالی عمدتا با نام داعش صحرای بزرگ (ISIS-GS) شناخته می‌شود؛ شاخه‌ای از داعش که از سال ۲۰۱۵ در منطقه ساحل آفریقا، به‌ویژه شرق و شمال مالی، فعالیت می‌کند.

این گروه پس از جدایی از گروه «المرابطون» و اعلام بیعت با داعش تشکیل شد و به تدریج به یکی از فعال‌ترین شاخه‌های داعش در آفریقا تبدیل شد.

فعالیت داعش بیشتر در شرق مالی، به ویژه مناطق گائو و مناکا و نوار مرزی با نیجر و بورکینافاسو متمرکز است.

مناطق مذکور به دلیل ضعف کنترل دولت و ناامنی گسترده، به پایگاه مهم این گروه تبدیل شده است.