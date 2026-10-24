صد‌ها هزار نفر از شهروندان فرانسوی یک هفته پس از ناآرامی‌های شنبه گذشته در این کشور امروز (شنبه دوم مهر) بار دیگر در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و نابرابری‌های اجتماعی در سراسر این کشور تظاهرات کردند که این تظاهرات‌ها بار دیگر به خشونت کشیده شد و معترضان در پاریس با استفاده از ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک آور متفرق شدند.

جوان آنلاین: از رویترز، اگرچه تظاهرات این هفته در فرانسه در بیشتر موارد به شکل مسالمت‌آمیز برگزار شد، اما با فرا رسیدن شب به ویژه در پاریس و مارسی به خشونت کشیده شده است.

به گزارش ایرنا، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که ۴۱۰ هزار نفر در این تظاهرات‌ها در سراسر کشور شرکت کرده‌اند، اما اتحادیه‌های کارگری آمار واقعی شرکت‌کنندگان در این تظاهرات‌ها را دو برابر این رقم می‌دانند.

بر اساس این گزارش، بزرگ‌ترین تظاهرات در پاریس برگزار شد و حدود ۱۱۰ هزار نفر در حاشیه جنوب شرقی پایتخت فرانسه تظاهرات کردند.

پس از پایان این تظاهرات فضای شهر پاریس به شدت متشنج شد و پلیس ضد شورش برای متفرق کردن گروهی از معترضان از گاز اشک‌آور و آب‌پاش استفاده کرد.

طبق اعلام مقامات انتظامی، تنها در پاریس ۶۵ نفر و در سراسر کشور ۱۳۵ نفر بازداشت شده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: در مارسی، دومین شهر بزرگ فرانسه، جوانان با مسدود کردن خیابان‌ها، سطل‌های زباله را به آتش کشیدند و به سمت پلیس ضد شورش سنگ و بطری پرتاب کردند.

این درگیری‌ها پس از غروب آفتاب نیز ادامه یافت و پلیس اعلام کرد که به دو جواهرفروشی حمله شده است.

بر اساس این گزارش، در شهر‌های لیون، بوردو و گرنوبل نیز درگیری‌هایی رخ داده و پلیس در لیل، نانت و نیس نیز به سمت معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرده است.