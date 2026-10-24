تیم فوتبال منچسترسیتی بعد از هفت پیروزی پیاپی در لیگ برتر انگلیس، برابر استون‌ویلا شکست خورد.

جوان آنلاین: در جریان هفته هشتم لیگ برتر فوتبال انگلیس، چلسی در ورزشگاه استمفورد بریج میزبان تاتنهام بود که این دیدار در نهایت با شکست دو بر صفر چلسی همراه بود.

به گزارش ایسنا، این سومین شکست شاگردان ژابی آلونسو در این فصل بود.

در دیگر دیدار هفته هشتم لیگ برتر انگلیس، منچسترسیتی بعد از ۷ برد پیاپی، اولین شکست را تجربه کرد و دو بر یک برابر میزبانش استون‌ویلا شکست خورد. با این وجود سیتی همچنان صدرنشین لیگ برتر انگلیس است.

آرسنال دیگر مدعی قهرمانی این فصل انگلیس، در خانه دو بر صفر اورتون را شکست داد تا هم امتیاز با منچسترسیتی در جایگاه دوم قرار بگیرد.

در جریان هفته هفتم بوندسلیگای آلمان، دورتموند یک بر صفر آینتراخت فراکفورت را شکست داد تا همچنان صدرنشین آلمان باشد.