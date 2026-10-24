آغاز محاکمه نتانیاهو در ترکیه

جوان آنلاین: روزنامه معاریو در گزارشی اعلام کرد که در ترکیه محاکمه نتانیاهو و ۳۴ مسئول عالی رتبه اسرائیلی از جمله کاتس و بن گویر آغاز شده است.

به گزارش تسنیم، به گزارش این رسانه، ترکیه تنها کشوری نیست که از این دست اقدامات می‌زند بلکه ایتالیا نیز دامنه تحقیقات خود را در مورد جنایات مرتکب شده توسط ایال زامیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل گسترش داده است.

معاریو در این رابطه نوشت: محاکمه غیابی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و ۳۴ مقام ارشد دیگر اسرائیلی، از دیروز (جمعه) در دادگاه کیفری یازدهم استانبول آغاز شد.

این رسیدگی به توقیف کشتی‌های ناوگان «صمود» و ناوگان‌های دیگری مربوط می‌شود که نیرو‌های اسرائیلی آنها را هنگام تلاش برای رسیدن به نوار غزه توقیف کردند.

همچنین، مدارکی مربوط به بدرفتاری با فعالانی که در جریان این عملیات بازداشت شدند، در این پرونده مطرح است.

از جمله متهمان این پرونده، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل، و ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی، هستند.

بر اساس گزارش‌ها، کیفرخواست شامل اتهاماتی علیه متهمان درباره ارتکاب جرایمی از جمله شکنجه، سلب غیرقانونی آزادی، سرقت مسلحانه، تصرف کشتی‌ها، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت است.

این کیفرخواست در ماه آوریل تهیه شده و رسیدگی به این پرونده بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی انجام می‌شود. مقام‌های ترکیه پیش‌تر حکم‌های بازداشت مظنونان این پرونده را صادر کرده‌اند.

سازمان‌دهندگان ناوگان اعلام کرده‌اند که اقدامات لازم برای درخواست صدور اعلان‌های قرمز از اینترپل تکمیل شده است، اما این موضوع صدور چنین اعلان‌هایی از سوی این سازمان را تأیید نمی‌کند.

این حادثه در پی تلاش فعالانی از کشور‌های مختلف برای شکستن محاصره دریایی غزه و رساندن کمک‌های بشردوستانه به این منطقه رخ داد. به گفته سازمان‌دهندگان ناوگان آزادی، نیرو‌های اسرائیلی ۴۲ قایق را در آب‌های بین‌المللی توقیف کردند که ۴۶۲ داوطلب، از جمله کادر‌های پزشکی، اعضای پارلمان، وکلا و روزنامه‌نگاران، در آنها حضور داشتند.

این فعالان در شکایت خود تاکید کردند که بعد از بازداشت توسط ارتش اسرائیل به داخل (فلسطین اشغالی) منتقل شده و در بازداشتگاه‌ها مورد خشونت و رفتار تحقیرآمیز قرار گرفته‌اند.

هم‌زمان، در ایتالیا نیز در پی شکایت‌های ۵۰ شهروند ایتالیایی که در این ناوگان‌ها شرکت کرده بودند، تحقیقات جداگانه‌ای در جریان است. بر اساس این گزارش، دامنه تحقیقات به ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، نیز گسترش یافته است.

رسیدگی‌ها در هر دو کشور به ظن مسئولیت مقام‌های ارشد در قبال جنایاتی مربوط می‌شود که نظامیان صهیونیست و حتی شخصیت‌هایی همچون بن گویر علیه شرکت‌کنندگان در این ناوگان‌ها مرتکب شده‌اند.