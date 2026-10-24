اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی در اکتبر نزدیک به پایین‌ترین سطح تاریخی باقی ماند؛ افزایش قیمت بنزین، تورم مسکن، نگرانی‌ها درباره قدرت خرید خانوار‌ها و چشم‌انداز اقتصاد آمریکا را تشدید کرد.

جوان آنلاین: اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی در ماه اکتبر همچنان در نزدیکی پایین‌ترین سطوح تاریخی خود باقی ماند؛ وضعیتی که از تداوم نگرانی خانوار‌ها درباره افزایش هزینه زندگی، گرانی انرژی و کاهش قدرت خرید حکایت دارد.

به گزارش مهر، بر اساس نتایج نظرسنجی دانشگاه میشیگان که روز جمعه منتشر شد، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در اکتبر به ۴۸ واحد رسید؛ اندکی پایین‌تر از رقم ۴۸٫۱ واحدی سپتامبر. این نتیجه دومین سطح پایین ثبت‌شده در تاریخ ۷۴ساله این نظرسنجی است.

افزایش هزینه‌های زندگی همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل بدبینی خانوار‌ها به وضعیت اقتصادی است. قیمت بنزین در آمریکا به‌طور محسوسی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و فشار بیشتری بر بودجه خانوار‌ها وارد کرده است. در همین حال، افزایش هزینه مواد غذایی و سایر کالا‌های ضروری نیز نگرانی‌ها درباره توان خرید مصرف‌کنندگان را تشدید کرده است.

داده‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد سهم افرادی که بدون طرح پرسش مشخص، از تأثیر قیمت‌های بالا بر وضعیت مالی شخصی خود ابراز نگرانی کرده‌اند، در اکتبر برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافته است. این سهم از ۴۵ درصد در ژانویه به ۵۶ درصد رسیده است.

به نوشته آسوشیتدپرس، چشم‌انداز تورم نیز همچنان نگران‌کننده است. نرخ تورم سالانه آمریکا در سپتامبر به ۳٫۷ درصد افزایش یافت و انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان برای سال آینده نیز بالا رفت. افزایش قیمت انرژی می‌تواند از مسیر حمل‌ونقل و هزینه تولید، به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل شود و روند کاهش تورم را دشوارتر کند.

بازار مسکن نیز با فشار نرخ‌های بهره بالا مواجه است. نرخ متوسط وام مسکن ثابت ۳۰ساله به ۷٫۳۲ درصد رسیده؛ درحالی‌که این نرخ در مدت مشابه سال گذشته ۶٫۱۹ درصد بود. هزینه بالای تأمین مالی، خرید خانه و خودرو را برای بسیاری از خانوار‌ها دشوارتر کرده است.

بر این اساس، داده‌های اکتبر تصویری از اقتصادی ارائه می‌کنند که در آن نگرانی درباره تورم و هزینه زندگی همچنان بر احساس مصرف‌کنندگان غلبه دارد. هرچند افت اعتماد به‌تنهایی به معنای ورود اقتصاد به رکود نیست، تداوم این وضعیت می‌تواند بر تصمیم خانوار‌ها برای خرید کالا‌های بادوام، مسکن و سایر هزینه‌های بزرگ اثر بگذارد.