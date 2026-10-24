تیراندازی در ایالت تنسی آمریکا ۶ مجروح بر جای گذاشت

منابع خبری گزارش دادند که بر اثر تیراندازی در خارج از یک باشگاه شبانه در شهر ممفیس در ایالت تنسی آمریکا، ۶ نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شده‌اند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه خبری اکشن نیوز، پلیس ممفیس اعلام کرد که این حادثه حوالی ساعت ۲ بامداد امروز (شنبه به وقت محلی) رخ داده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش پلیس، اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که این تیراندازی در پی یک درگیری لفظی در خارج از باشگاه به وقوع پیوسته است.

بر اساس این گزارش، در این حادثه ۶ نفر بر اثر اصابت گلوله زخمی شده‌اند که وضعیت سه نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

پلیس همچنین اعلام کرد که یک مرد در این ارتباط بازداشت شده است.

به گفته مقام‌های پلیس، تحقیقات برای روشن شدن علت و ابعاد این حادثه همچنان ادامه دارد.