پرواز‌های شرکت‌های هواپیمایی هند به فرودگاه‌های عربستان به دلیل تداوم حملات یمن به این کشور، همچنان در حالت تعلیق است.

جوان آنلاین: شرکت‌های هواپیمایی هند اعلام کردند که پرواز‌ها از مبدأ جده در عربستان سعودی و به مقصد این شهر تا ۳۱ اکتبر همچنان به حالت تعلیق باقی خواهد ماند.

به گزارش ایسنا، همچنین پرواز‌های دو شرکت هندی «ایر ایندیا» و «ایر ایندیا اکسپرس» به مقصد و از مبدأ ریاض و دمام تا ۷ نوامبر تعلیق خواهد بود.

این محدودیت‌ها در پی هشدار‌های یمن مبنی به شرکت‌های هواپیمایی و حملات یمن به فرودگاه‌های عربستان در عمل به اصل فرودگاه در برابر فرودگاه و محاصره در برابر محاصره اعمال شده است.

تجاوز عربستان به یمن و تشدید تنش علیه این کشور از اوایل سپتامبر تاکنون بیش از صد‌ها شهید و زخمی برجا گذاشته است.

براساس آخرین بیانیه منتشر شده از سوی یمن، این کشور هفت عملیات نظامی علیه اهدافی در عمق عربستان انجام داده است.