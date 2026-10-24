شکست مهار اعتراضات با تجمع در ۷۰۰ نقطه فرانسه

تلاش دولت فرانسه برای مهار موج اعتراض‌ها، با ادامه تجمع‌ها در شهر‌های مختلف و ناکامی گفت‌و‌گو‌های دانشجویان با رئیس‌جمهور با چالش تازه‌ای روبه‌رو شده است. حضور هزاران معترض در خیابان‌ها در روز شنبه و تصمیم مقام‌ها برای استقرار ۷۰ هزار پلیس در ۷۰۰ نقطه، از دشواری کنترل این ناآرامی‌ها حکایت دارد. در این میان، فراخوان جلیقه‌زرد‌ها برای تظاهرات شنبه آینده می‌تواند دور تازه‌ای از اعتراض‌ها را رقم بزند.

مقامات فرانسه پس از موج خشونت هفته گذشته، برگزاری تجمعات اعتراضی را در این کشور ممنوع کردند. با این حال، بیش از ۷۰۰تجمع اعتراض‌آمیز در سراسر فرانسه در سایه ممنوعیت برگزاری این تجمعات در لیون، مارسی و مراکز شهر‌های بزرگ، برگزار شد. دولت فرانسه روز شنبه در این کشور دست‌کم ۷۰ هزار نیروی پلیس را در سراسر پاریس و دیگر شهر‌ها مستقر کرد و به همراه تجهیزات نظامی خود، خودرو‌های زرهی، شلنگ‌های آب و بالگرد‌ها به انتظار معترضان نشست. موزه لوور و تعدادی دیگر از موزه‌های بزرگ نیز تعطیل شدند. دولت این کشور پیش‌تر از افزایش ۲۰درصدی استفاده از نیرو‌های امنیتی و تشدید تدابیر خاص در این خصوص خبر داده بود. اداره کل پلیس ملی فرانسه همچنین از کارآموزان داوطلبی که به پایان دوره آموزشی خود نزدیک شده‌اند، خواست برای تقویت مأموریت نیرو‌های امنیتی مشارکت کنند. نیرو‌های نظامی، یگان‌های ویژه و پلیس ضدشورش نیز در آماده‌باش بودند.

برنامه اعتراض به اقتدارگرایی در ۹ آبان

با این حال، به‌رغم سرکوب شدید، اعزام بالای نیرو‌های نظامی برای متفرق کردن جمعیت، پاریس عرصه مشارکت جمعیت فراوان معترضان بود. در تظاهرات روز شنبه، تنش‌ها در نزدیکی یک کارخانه سابق تنباکو در لیون تشدید شد. پلیس ضدشورش با استفاده از گاز اشک‌آور، معترضان را با خشونت پراکنده کرد. در کلرمون-فران نیز پلیس به گاز اشک‌آور متوسل شد. وزیر کشور فرانسه اعلام کرد تا ساعت ۱۳ روز شنبه به وقت محلی، ۱۳۵ نفر در سراسر فرانسه بازداشت شدند. به گفته لوران نونز، مقام‌ها ۱۳۶ تجمع با حضور حدود ۳۵ هزار نفر را ثبت کرده‌اند، در حالی که شنبه گذشته در همین ساعت، ۲۶۴ تجمع با مشارکت ۶۰ هزار نفر برگزار شده بود. جلیقه‌زرد‌ها نیز خواستار برگزاری تجمعات و تحصن در پاریس و شهر‌های سراسر فرانسه در شنبه ۳۱اکتبر (۹ آبان) شد. اعتراض به «گرایش اقتدارگرایانه» دولت موضوعی است که حول آن، فراخوان صادر شده است. شبکه بی‌اف‌ام‌تی‌وی گزارش داد که این جنبش قصد دارد تجمعات اعتراضی و تحصن‌هایی مقابل مجلس ملی در پاریس و ساختمان‌های شهرداری در سراسر کشور برگزار کند. جلیقه‌زرد‌ها در بیانیه‌ای اعلام کردند: «در این کشور خشم و نارضایتی‌ای وجود دارد که به آن توجه نمی‌شود.» آنها دولت را به بی‌اعتنایی، خودداری از شنیدن صدای مردم، دروغگویی و سرکوب متهم کردند. این جنبش همچنین هشدار داد که آزادی‌های عمومی در معرض تهدید قرار دارند و گرایش فزاینده قوه مجریه به اقتدارگرایی را محکوم کرد.



نارضایتی از ماکرون

نمایندگان دانشجویان فرانسوی که هفته‌هاست در حال تظاهرات هستند، پس از دیدار با امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه از اعتراضات بیشتر خبر داده‌اند. پس از جلسه روز جمعه، ناتانائل کومباری، نماینده دانشجویان، از تظاهرات‌کنندگان خواست به اعتراضات خود ادامه دهند. کومباری پس از این دیدار گفت که از گوش دادن ماکرون به خواسته‌های نمایندگان سازمان‌های دانشجویی استقبال می‌کند، اما این را هم گفت که «اما ما راضی نیستیم و منتظر دیدارمان با نخست‌وزیر هستیم.» سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، اعلام کرده است که روز دو‌شنبه با نمایندگان سازمان‌های دانشجویی دیدار خواهد کرد. با این همه اعتراضات جدیدی برای آخر هفته (شنبه و یک‌شنبه) برنامه‌ریزی شده است. او به تازگی اعتراف کرد که در روز‌های اخیر کنترل اعتراضات را از دست داده است. در پاریس، تظاهراتی که توسط اتحادیه‌ها سازمان‌دهی شده بود، مجاز اعلام شد، اما مسیر آن تغییر کرد. برگزارکنندگان با خشم به این مسئله واکنش نشان دادند. اتحادیه‌ها قصد دارند این تصمیم را در دادگاه اداری به چالش بکشند. اختلافاتی بر سر مسیر‌های تظاهرات نیز پیش از این در شهر‌های دیگر مطرح شده بود. صرف‌نظر از محدودیت‌های تجمعات، نونز اظهار داشت که مقررات منع رفت‌وآمد در مناطق حساس شهر‌ها همچنان پابرجاست.



اعتراضات در ایتالیا، آلمان و بلژیک

دیگر نقاط اروپا نیز دستخوش ناآرامی است. ایتالیا روز شنبه، در آستانه برگزاری اعتراضات در هشت شهر از جمله رم و میلان، با استقرار گسترده نیرو‌های امنیتی از معترضان استقبال کرد. این اعتراضات در ادامه موج نارضایتی دانشجویان، رانندگان کامیون و کشاورزان از کاهش بودجه و افزایش هزینه‌های زندگی، از جمله قیمت مسکن و سوخت، برگزار شد. تشکل‌های دانشجویی و حزب چپ آلمان هم از تظاهرات برنامه‌ریزی‌شده ۳۱ اکتبر (۹ آبان) حمایت کردند؛ تجمعاتی با محوریت افزایش بودجه آموزش، بهبود زیرساخت‌های مدارس و شرایط یادگیری که هم‌زمان نگرانی مقام‌های ایالتی را از گسترش اعتراضات مردمی مشابه فرانسه برانگیخته است. در بلژیک هم راهپیمایی اعتراضی جمعیت انبوهی از دانشجویان در بروکسل برگزار شد. در این شهر هم پلیس بلژیک از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن جمعیت معترض استفاده کرد.