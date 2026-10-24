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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

مقام حماس: اسرائیل به نقشه راه ملادینوف پایبند نیست

3 مشاور رسانه‌ای رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، بر پایبندی این جنبش به نقشه راه ۱۵‌بندی ارائه‌شده از سوی نیکولای ملادینوف تأکید کرد و گفت حماس این طرح را پذیرفته، اما طرف اسرائیلی به تعهدات خود در مرحله نخست توافق آتش‌بس عمل نکرده و همچنان به نقض آن ادامه می‌دهد.

جوان آنلاین: «طاهر النونو»، مشاور رسانه‌ای رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، در گفت‌و‌گو با شبکه العربیه تصریح کرد انتقال به مرحله دوم توافق، مستلزم اجرای تعهدات مورد توافق بر اساس ترتیب تعیین‌شده است.

کاهش شدید ورود کمک‌ها به غزه

مشاور رسانه‌ای رئیس دفتر سیاسی حماس گفت این جنبش به تعهدات خود عمل کرده و از کمیته اداری و نیرو‌های بین‌المللی خواسته است وارد نوار غزه شوند.

او با بیان اینکه طرف اسرائیلی به ایجاد مانع در مسیر ورود کمک‌های بشردوستانه ادامه می‌دهد، گفت روزانه حدود ۲۰۰ کامیون وارد غزه می‌شود، درحالی‌که طبق توافق، شمار کامیون‌های ورودی باید به ۶۰۰ دستگاه در روز برسد.

النونو افزود ورود گوشت، چادر، مواد موردنیاز برای اسکان و بازسازی، تجهیزات پزشکی و دارو همچنان ممنوع است. وی همچنین خواستار انجام تحقیقات مستقل بین‌المللی درباره اتهام‌های مربوط به سرقت کمک‌های بشردوستانه شد و از جامعه جهانی خواست مسوولیت خود را در قبال تحولات غزه بپذیرد.

حماس: طرح تحویل محدود سلاح در رفح به ما ارائه نشده است

النونو با اشاره به برگزاری نشست‌هایی با برخی اعضای «شورای صلح»، از جمله جرد کوشنر، تونی بلر و نیکولای ملادینوف، گزارش‌ها درباره ارائه پیشنهادی به حماس برای اجرای یک طرح آزمایشی محدود جهت تحویل سلاح در یکی از مناطق رفح، در ازای عقب‌نشینی نظامیان صهیونیست از آن منطقه را رد کرد.

وی که در جلسات مذاکرات حضور داشته است، تصریح کرد چنین پیشنهادی در نشست‌هایی که او در آنها شرکت کرده، مطرح نشده است. به گفته النونو، موضوع مورد بحث در این جلسات همان نقشه راه ۱۵‌بندی بوده که حماس منتظر موافقت طرف اسرائیلی با آن بوده است.

او افزود بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل سه روز پس از ارائه این طرح از سوی شورای صلح، شخصاً آن را رد کرده است.

موضوع سلاح به ترتیبات مرحله دوم طرح ترامپ مربوط است

مشاور رسانه‌ای رئیس دفتر سیاسی حماس درباره موضوع سلاح گفت که این مساله با ترتیبات اجرای مرحله دوم طرح دونالد ترامپ مرتبط است.

او توضیح داد که مسوولیت اجرای ترتیبات مربوط به سلاح قرار است بر عهده کمیته اداری و نیرو‌های بین‌المللی باشد؛ دو نهادی که هنوز وارد نوار غزه نشده‌اند.

النونو در همین زمینه پرسید: «اگر نهادی که قرار است این مأموریت را بر عهده بگیرد، حضور ندارد، سلاح باید به چه کسی تحویل داده شود؟»

آمادگی حماس برای مشارکت در بازسازی سازمان آزادی‌بخش فلسطین

النونو در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو درباره مسائل داخلی فلسطین اعلام کرد که حماس برای مشارکت در بازسازی سازمان آزادی‌بخش فلسطین آمادگی دارد.

وی خواستار ازسرگیری گفت‌وگوی ملی پیش از نیمه ماه آینده شد تا درباره ساختار رهبری، مرحله انتقالی و برنامه سیاسی و مبارزاتی توافق حاصل شود.

او همچنین تأکید کرد که برگزاری انتخابات، اصلی ثابت در مواضع حماس است، اما زمان و سازوکار آن باید بر اساس توافق ملی، اراده مشترک فلسطینیان و تفاهم کامل تعیین شود.

النونو در عین حال خواستار احترام به موضع جریان اصلاح‌طلب دموکراتیک جنبش فتح شد که با به‌تعویق‌افتادن انتخابات مخالفت کرده است.

برای قضاوت نهایی درباره پیامد‌های ۷ اکتبر زود است

مشاور رسانه‌ای رئیس دفتر سیاسی حماس در ارزیابی عملیات ۷ اکتبر گفت برای صدور قضاوت نهایی درباره نتایج آن هنوز زود است، زیرا پیامد‌های این رویداد همچنان ادامه دارد.

او این عملیات را واکنشی طبیعی به رفتار و جنایت‌های طرف صهیونیستی توصیف کرد و گفت که خسارت‌هایی که به طرف اشغالگر وارد شده، دستاورد‌هایی برای آرمان فلسطین به شمار می‌رود.

النونو همچنین گفت سران رژیم صهیونیستی برای اتخاذ مواضع سخت‌گیرانه‌تر علیه فلسطینیان با یکدیگر رقابت می‌کنند و در محروم کردن مردم فلسطین از حقوقشان هم‌نظر هستند. وی آنان را مجرم جنگی خواند و خواستار محاکمه‌شان شد.

لزوم حل اختلافات میان کشور‌های عربی و اسلامی از طریق گفت‌و‌گو

النونو با تأکید بر اینکه منازعه اصلی حماس با اشغالگران اسرائیلی است، خواستار حل اختلافات میان کشور‌های عربی و اسلامی از طریق گفت‌و‌گو شد و مخالفت خود را با رویارویی و تبادل حملات اعلام کرد.

او همچنین خواستار اتحاد کشور‌های عربی و اسلامی در برابر «طرح اسرائیل بزرگ» شد.

برچسب ها: حماس ، اسرائیل ، غزه
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