کد خبر: 1386539
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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
ورزش » ساير

نساجی درپی صعود به نیمه بالای جدول است

3 سرمربی نساجی مازندران با تأکید بر اهمیت دیدار برابر فجرسپاسی شیراز گفت: پیروزی مقابل فجرسپاسی ما را به نیمه بالای جدول می‌رساند و این هدف ما است.

جوان آنلاین: سعید دقیقی شامگاه شنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال نساجی مازندران مقابل فجرسپاسی شیراز، این مسابقه را برای ارتقای جایگاه تیمش در جدول رده‌بندی مهم دانست و ابراز امیدواری کرد شاگردانش با ارائه فوتبالی هجومی و باکیفیت، سه امتیاز این بازی را به دست آورند.

به گزارش مهر، وی در ابتدای صحبت‌های خود با تبریک هفته تربیت بدنی به فعالان این حوزه اظهار کرد: دیدار فردا برای باشگاه نساجی اهمیت زیادی دارد و پیروزی در این مسابقه می‌تواند جایگاه ما را در جدول بهبود ببخشد و به نیمه بالایی جدول برساند. فجرسپاسی نیز در هفته گذشته نمایش خوبی داشت و به نتیجه موردنظرش رسید، بنابراین با حریفی آماده و قابل احترام روبه‌رو هستیم.

سرمربی نساجی با دعوت از هواداران برای حمایت از این تیم در ورزشگاه شهید وطنی، افزود: امیدوارم هواداران از زمان گرم کردن بازیکنان کنار ما باشند تا بتوانیم مانند همیشه حضور و حمایت آنها را به‌عنوان یار دوازدهم احساس کنیم. هدف ما ارائه یک بازی باکیفیت و هجومی است که در نهایت با کسب نتیجه مطلوب همراه شود.

دقیقی در ارزیابی عملکرد نساجی در دیدار‌های اخیر مقابل ذوب‌آهن و فولاد خوزستان گفت: برابر ذوب‌آهن یکی از بهترین نمایش‌های خود را از نظر کیفیت فوتبال ارائه کردیم. در آن مسابقه موقعیت‌های خوبی ساختیم و حریف نیز در دقایقی فرصت رسیدن به گل داشت، اما نتیجه نهایی مطابق خواسته ما نبود.

وی ادامه داد: در دیدار مقابل فولاد خوزستان نیز بازیکنان زحمات زیادی کشیدند. بازی در شرایط آب‌وهوایی خاص خوزستان و برابر تیمی که با کسب نتایج اخیر انگیزه بالایی داشت، آسان نبود. با این حال، تلاش ما این است که کیفیت بازی تیم را حفظ کنیم و این بار عملکرد خوبمان را با نتیجه مطلوب همراه سازیم.

سرمربی نساجی با اشاره به اهمیت توجه هم‌زمان به مسائل دفاعی و هجومی تصریح کرد: سبک بازی تیم ما بر خلق موقعیت استوار است، اما بازیکنان خط دفاعی باید در تمام دقایق مسابقه تمرکز داشته باشند و حتی زمانی که تیم در آستانه گلزنی قرار می‌گیرد، خطر ضدحمله و موقعیت حریف را در نظر بگیرند.

وی افزود: در بازی قبلی، علاوه بر دو بار برخورد توپ به تیر دروازه، سه موقعیت صددرصدی گل و یک فرصت تک‌به‌تک داشتیم. زمانی که تیم در فاز هجومی قرار دارد و موقعیت ایجاد می‌کند، توجه به وظایف دفاعی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا غفلت در همان لحظات می‌تواند به حریف فرصت گلزنی بدهد. این موضوع را در تمرینات به‌طور جدی با بازیکنان بررسی کرده‌ایم.

دقیقی درباره نقش هواداران و تأثیر فضای ورزشگاه شهید وطنی نیز گفت: جو این ورزشگاه خاص است و بازیکنان باید انرژی مثبت سکو‌ها را دریافت کنند و از آن برای افزایش توان و انگیزه خود بهره ببرند. مهم این است که این انرژی به تمرکز و کیفیت بازی کمک کند و بازیکنان تحت تأثیر هیجان مسابقه، نظم تاکتیکی خود را از دست ندهند.

وی در پایان درباره آخرین وضعیت بازیکنان نساجی خاطرنشان کرد: بهروز نور را در بازی قبلی از دست دادیم و او در دیدار پیش رو در اختیار تیم نخواهد بود، اما سایر بازیکنان تا حد زیادی به شرایط مسابقه رسیده‌اند. صادق موسوی نیز از این بازی در کنار تیم خواهد بود و شرایط اصرار اعرابی هم مناسب است.

دیدار تیم‌های نساجی مازندران و فجرسپاسی شیراز در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور عصر یکشنبه برگزار خواهد شد.

برچسب ها: سعید دقیقی ، نساجی مازندران ، فجر سپاسی
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