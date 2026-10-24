اعتراضات مردمی علیه دولت در آلبانی با دخالت پلیس و نیرو‌های امنیتی به درگیری‌های خشونت‌آمیز کشیده شد.

جوان آنلاین: به نقل از فرانس ۲۴، پس از روز‌ها ناآرامی‌های خشونت‌آمیز در پایتخت آلبانی، امروز شنبه هزاران نفر در تیرانا در یک گردهمایی جدید ضددولتی گردهم آمدند؛ پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک آور استفاده کرد. معترضانی که خواستار استعفای ادی راما، نخست‌وزیر هستند.

به گزارش مهر، از اواسط ماه اکتبر، معترضان و پلیس بار‌ها با یکدیگر درگیر شده‌اند.

تا کنون ده‌ها تظاهرکننده بازداشت شده‌اند و به گفته مقامات، بیش از ۳۰۰ نفر از معترضان و نیرو‌های پلیس مجروح شده‌اند.

در روز‌های اخیر، با وقوع حوادثی پراکنده در تیرانا، اوضاع تا حدی آرام گرفته بود، اما امروز شنبه تنش‌ها دوباره بالا گرفت.

هزاران نفر به فراخوان برگزارکنندگان مبنی بر حضور دانشجویان و سایر اقشار مردم از سراسر آلبانی در این تجمع، پاسخ مثبت دادند. گروه‌های مختلفی، از جمله استادان دانشگاه، هنرمندان و احزاب مخالف، حمایت خود را از این حرکت اعلام کرده یا در آن حضور یافته‌اند.

سیدورلا واتنیکای، از فعالان حاضر در این رویداد، با بیان اینکه خشم زیادی وجود دارد، این جنبش را یک «انقلاب» توصیف کرد.

وی به خبرگزاری فرانسه گفت: مسئله فقط مربوط به دانشجویان نیست؛ تنها بحث مبارزات زیست محیطی هم در میان نیست... بلکه موضوع، وضعیت حقوق و حاکمیت قانون در این کشور است.