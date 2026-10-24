کد خبر: 1386536
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تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
پنالتی که ضعف استقلال را پوشاند

فرصت طلایی پیش‌روی پرسپولیس

1 هم‌امتیاز شدن سه تیم بالای جدول قبل از دیدار پرسپولیس با فولاد می‌توانست جذاب‌ترین قسمت داستان هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر باشد، اما یک تصمیم روند ماجرا را تغییر داد
دنیا حیدری

جوان آنلاین: هم‌امتیاز شدن سه تیم بالای جدول قبل از دیدار پرسپولیس با فولاد می‌توانست جذاب‌ترین قسمت داستان هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر باشد، اما یک تصمیم روند ماجرا را تغییر داد. 
این هفته که با برتری پرگل تراکتور مقابل صنعت نفت آبادان آغاز شده بود، با تساوی استقلال دیگر مدعی لیگ ادامه پیدا کرد تا نتیجه کار سه تیم بالای جدول ۲۰ باشد. با این تفاوت که دیدار استقلال - چادرملو در اردکان برخلاف بازی تراکتور در تبریز، با حواشی بسیاری همراه بود. البته نه از آن قسمت حاشیه‌های زننده‌ای که روی سکو‌ها رقم می‌خورد. در اردکان تشویق‌ها از جنسی دیگر بود و آبرومندانه. در واقع آنچه این بازی را بیش از پیش مورد توجه قرار داد و زیر ذره‌بین برد، تصمیم بیژن حیدری در مردود اعلام کردن گل دیگو تورس از روی نقطه پنالتی به کمک VAR بود. 
بعد از تساوی بدون گل آلومینیوم برابر ذوب‌آهن در اراک و باخت خانگی گل‌گهر (یک بر صفر) مقابل خیبر، همه نگاه‌ها به استقلال بود که آیا می‌تواند با برتری مقابل چادرملو صدرنشین شود یا همچنان باید در تعقیب سرخپوشان تهرانی و تبریزی باشد. امیدی که جرقه آن با درخشش یاسر آسانی و گلزنی او در نیمه نخست شکل گرفت. استقلال بازی را با ریتمی مناسب آغاز کرد و با نفوذ از کناره‌ها و انتقال سریع توپ، توانست خط دفاع میزبان را برای گلزنی آسانی تحت فشار قرار دهد. با وجود این، از دست رفتن موقعیت‌ها و گل مردود سحرخیزان مانع از ایجاد حاشیه امن شد. به همین دلیل هم بود که میزبان در نیمه دوم به واسطه تحرک بیشتر در فاز هجومی و استفاده از فضای پشت مدافعان استقلال توانست جریان بازی را تغییر دهد. در واقع استقلال با از دست دادن کنترل میانه میدان، در مهار حملات چادرملو آسیب‌پذیر شد. نقطه عطف مسابقه، اما پنالتی دقیقه ۷۲ بود. پنالتی که با کمک VAR گرفته شد و گل حاصل از آن نیز با کمک VAR مردود اعلام شد تا استقلال از نخستین باخت این فصل فرار کند. بی‌شک نتیجه رقم‌خورده در این بازی (تساوی یک-یک) ضعف استقلال در حفظ برتری و مدیریت بازی پس از دریافت گل بود و نباید آن را به مشکلات بدنی یا اشتباهات فردی محدود کرد. اما آنچه در پایان نقل محافل شد، تصمیم داور بازی بود؛ مکث غیرمجاز تورس هنگام زدن ضربه که طبق قانون به داور این اجازه را می‌داد که گل او را مردود اعلام کند. تصمیمی که فرصت طلایی برتری را از چادرملو گرفت و باعث شد نحوه پنالتی زدن تورس بیش از ضعف استقلال به چشم آید. پرونده هفته دهم، اما عصر امروز با برگزاری پنج دیدار باقی‌مانده بسته می‌شود. نخستین دیدار امروز ساعت ۱۶ در پاس قوامین برگزار می‌شود، جایی که پیکان از ملوان پذیرایی می‌کند. در ادامه سه دیدار نساجی – فجر، سپاهان - مس شهربابک و پرسپولیس - فولاد ساعت ۱۶:۴۵ برگزار می‌شود و دست‌آخر نیز ساعت ۱۷ شمس‌آذر در اهواز به دیدار استقلال خوزستان می‌رود. 
بدون شک، اما همه نگاه‌ها عصر امروز به ورزشگاه شهدای شهرقدس است، جایی که پرسپولیس میزبان فولاد خوزستان است. تیمی که با کسب ۱۶ امتیاز از چهار برد، چهار مساوی و تنها یک باخت در رده پنجم قرار دارد و مترصد فرصتی است برای پیوستن به جمع مدعیان. در پنج رویارویی اخیر دو تیم، سهم پرسپولیس دو و سهم فولاد تنها یک برد بوده و دو بازی نیز با تساوی به پایان رسیده است. آخرین برد فولاد، اما بعد از دو تساوی متوالی، به اوایل بهمن سال گذشته (دور برگشت لیگ) برمی‌گردد و آخرین برد پرسپولیس به شهریور دو فصل پیش (۱۴۰۳)! همین مسئله حساسیت مصاف شاگردان تارتار با یاران مطهری را که شطرنج‌بازی ماهر است، دوچندان می‌کند. نبردی که برای پرسپولیس فراتر از سه امتیاز بازی، آزمونی است جهت سنجش کیفیت خط حمله سرخپوشان مقابل تیمی که می‌تواند با بستن فضاها، بازی را به نبردی فرسایشی تبدیل کند جهت خسته کردن حریف و رسیدن به اهدافی که دارد. البته پرسپولیس در هفته‌های اخیر نشان داده می‌تواند روی استحکام خط دفاعی خود، به‌خصوص روی غافلگیری‌ها حساب کند، اما مسئله امروز تارتار و یارانش خلق موقعیت برابر دفاع متراکم فولاد است. در اصل کلید باز کردن گره این دیدار گردش سریع توپ، تغییر مداوم سمت حمله و استفاده از فضا‌های موجود میان مدافعان و هافبک‌های فولاد است. مأموریتی که اگر یاران تارتار در خط حمله از عهده آن برآیند، این تیم می‌تواند جایگاهش در صدر جدول را مستحکم کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: جدول ، پرسپولیس ، فولاد
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